Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la reactivación del pago de haberes a los jubilados tras el feriado por el Día de la Bandera, el sábado pasado. De este modo, se retoma el calendario de pagos establecido para junio.

El organismo mantiene la distribución de fondos basándose en el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada uno de los beneficiarios.

Jubilaciones: el aumento de junio y el pago del aguinaldo

Durante junio, las liquidaciones de las asignaciones previsionales incorporan además una actualización porcentual del 2,58%, calculada sobre los valores de la mensualidad anterior. El pago actual incluye también el abono proporcional de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

El esquema de este mes contempla, asimismo, el bono de refuerzo previsional. Esta suma está asignada exclusivamente a aquellos jubilados que registran los rangos de remuneración más bajos. El cronograma de pagos de este subgrupo comenzó a partir del lunes 8 de junio de forma escalonada diaria.

Los titulares del haber mínimo con DNI terminados del 0 al 8 finalizaron sus respectivos cobros en las fechas asignadas entre el 8 y el 19 de junio. Tras la interrupción ocasionada por los días no laborables, el ciclo para esta categoría de haberes inferiores concluye este lunes 22 de junio con los documentos con terminación 9.

Fecha de cobro para jubilados que superan la mínima

Una vez concluido este primer segmento, la Administración Nacional de la Seguridad Social iniciará los pagos correspondientes al segmento de jubilados y pensionados que perciben sumas superiores al mínimo.

Las fechas del calendario para los haberes superiores se organizarán en grupos según la terminación del documento de identidad. Los documentos finalizados en 0 y 1 cobrarán el martes 23 de junio, seguidos de los terminados en 2 y 3 el miércoles 24 de junio.

El cronograma oficial prevé la continuidad del pago el jueves 25 de junio para los beneficiarios con DNI finalizados en 4 y 5. Luego, el viernes 26 de junio se destinará al grupo con terminaciones en 6 y 7, concluyendo el lunes 29 con los números de identidad 8 y 9.

Leé más notas de La cocinera austral