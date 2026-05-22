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Después de que en la madrugada de este viernes se conociese que Pablo B., el trabajador nodocente que apuñaló a un estudiante de 1er año en el Campus Universitario de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA-UARG), el Centro de Estudiantes solicitó la suspensión de actividades académicas y posteriormente, convocó a una movilización.

Con la consigna “Justicia por nuestro compañero”, pidieron la “detención INMEDIATA de Pablo B. Ni un día más de impunidad, justicia REAL y RÁPIDA para nuestro compañero y su familia, presupuesto y políticas concretas de salud mental y género. BASTA de ajuste sobre los que menos tienen, y seguridad genuina en nuestra comunidad universitaria. NO puede volver a pasar”.

La movilización se concentró en la intersección de avenidas Kirchner y San Martín para dirigirse al Juzgado de Instrucción N°1, donde se encuentra el expediente.

La movilización se dirigió al Juzgado de Instrucción N°1. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Requiere cambios porque es una situación de desborde. Hay que ser autocrítico, si está situación pasó hay algo que debe cambiar. Siempre son colectivas las cosas, siempre se tiene que dialogar con el otro para ver distintos puntos de vista”, manifestó Santino, estudiante de Psicopedagogía de 3er año, a La Opinión Austral.

Sobre lo ocurrido el martes, contó: “Terminamos de cursar y se comentaba que habían policías. Había gente afuera, se empezaron a cerrar los sectores entonces claramente pasaba algo y nadie sabía que hacer entonces una situación donde no hay protocolos claros ¿cómo se puede hacer? Jamás se había pensado que iba a pasar esto, pero pasó“.

Santino, estudiante de 3er año de Licenciatura en Psicopedagogía. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Espero que más gente pueda expresarse. Se hizo una asamblea muy nutritiva”, destacó sobre la convocatoria del jueves en el Campus Universitario.

En cuanto a su pedido, señaló: “Creo que pedir algo en concreto es insuficiente, pero también hay que pensar en el presupuesto que hay y que no se cumple la ley de financiamiento. Se tienen que revisar varias cosas que están pasando, ser críticos y que haya gente que realmente pueda proteger la universidad dentro y afuera”.

Integrantes de la comunidad universitaria participaron de la marcha. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Por su parte, Mariana Cardozo, estudiante de Acompañamiento Terapéutico, contó a este medio: “Venimos en apoyo a la familia, a nuestro compañero estudiante y en apoyo también a la chica (pareja de la víctima), nos dijeron que ella denunció el hecho en la universidad y nunca le dieron importancia necesaria al acoso”.

Cabe mencionar que el ataque con arma blanca del nodocente al estudiante se habría producido tras situaciones de acoso y hostigamiento del trabajador a la pareja de la víctima, estos hechos habrían sido denunciados sin lograr una respuesta de la institución. José Fernando Águila, el estudiante que fue intervenido de urgencia por un pulmón perforado, ya recibió el alta médica.

Mariana participó en la asamblea del jueves y apuntó a que haya mayor seguridad y más iluminación.

“Respecto a este hecho, dijeron que iban a dar acompañamiento psicológico e iban a poner más cámaras, pero a lo que vamos es a preguntarnos porqué tiene que pasar algo para que realmente empiecen a hacer la políticas como deberían de ser. Si vas a gobernar una universidad, se supone, tendrías que cuidar a todos sus estudiantes”, sostuvo.

Mariana Cardozo, estudiante de Técnico Universitario en Acompañamiento Terapéutico. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“En una opinión más personal, quizás a la decana no le interesa eso porque no está dentro de la universidad, ella está en otro edificio cerca. Siento que es algo que no le afecta a ella y por eso mismo, no está presente acá. En la asamblea tampoco estuvo como se supone que tendría que darla y no esconderse detrás de algunas entrevistas tan vacías y culpar a la víctima”.

Consultada si, en caso de que se reinicien el próximo lunes, asistiría a clases, afirmó: “Voy. Por cuestión de responsabilidad y por no perder las clases, voy. Voy con muchísimo miedo, muchísima bronca, tengo a mi hermana también ahí, a mi prima, tenemos familiares dentro de la universidad. Muchas veces ni nos vemos por los distintos horarios y las distintas carreras, pero no quiero estar todos los días cursando sin saber si a mi hermana la tienen apuñalada en un pasillo“.

Preocupación por el estudiantado

Karina Dodman, secretaria Adjunta de ADIUNPA, también participó de la movilización. Respecto a la solicitud de suspensión de actividades académicas que finalmente la decana Karina Franciscovic resolvió para este viernes y sábado, manifestó que el pedido, que se realizó en conjunto, es “porque los procedimientos administrativos y judiciales deben dar las garantías”.

“Tenemos mucha preocupación por el estudiantado, por el sentir que tienen ante lo que aconteció, nuestros esfuerzos estarán puestos allí, hoy estamos acá acompañando con la representación de nuestro espacio de trabajadores y trabajadoras docentes”.

“Hay un conmoción muy fuerte desde nuestro sector”. KARINA DODMAN, SECRETARIA ADJUNTA DE ADIUNPA

“Este compromiso es cada vez que ocurre un hecho de violencia. Creemos y defendemos la universidad libre de violencia y nos encontrarán también defendiendo a una sociedad libre de violencias, para eso tienen que pasar muchísimas cosas”, observó.

Asimismo, recordó que “vivimos en una situación compleja nacional ante la desfinanciación de todo lo que tiene que ver con las políticas para prevenir las violencias. Hoy tristemente estamos hablando de que una familia está padeciendo está situación, amigos, amigas y la comunidad en su conjunto porque nadie quedo ajeno de lo ocurrido”.

Karina Dodman, secretaria adjunta del gremio ADIUNPA. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Hay un conmoción muy fuerte desde nuestro sector y entendemos que está puesto todo para que podamos discutir la mejor forma de volver al campus“, sostuvo y por último, indicó que como requisito para que se reanuden las actividades académicas la próxima semana “en principio, que avancen las cuestiones que tienen que ver con los procedimientos administrativos y judiciales, eso es el primer resguardo”.

“Después, los debates los estamos dando dentro de la paritaria particular como corresponde, ahí estamos defendiendo condiciones de seguridad en torno a la seguridad integral que es lo que plantea todo el abordaje de la prevención de las violencias, creemos que esa es la salida y redoblar los esfuerzos adentro de la universidad, creemos que esa es la salida”, cerró.

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