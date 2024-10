Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A poco de cumplirse 20 años de la tragedia de Cromañón, la organización “No nos cuenten Cromañón” y el periodista Bruno Larocca están realizando una gira nacional para presentar el libro “Voces, tiempo verdad”. Este sábado, la presentación se realizó en el Complejo Cultural Santa Cruz en Río Gallegos.

“Al principio se estaban diciendo un montón de cosas en los medios que no eran verdad. Gente que no había estado en Cromañón, que no había pisado nunca un recital de rock nos estaba tratando de contar lo que habíamos vivido ese día, de contarle a la sociedad lo que nosotros habíamos vivido, entonces nosotros nos organizamos para contarle a la sociedad lo que pasó”, manifestó Diego Cocuzzo, sobreviviente y presidente de la organización, al móvil de La Opinión Austral.

La presentación del libro se realizó en el Complejo Cultural Santa Cruz. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Por su parte, Larocca acotó que “es un libro que llevó más de cinco años de trabajo, lo hicimos junto a la organización de sobrevivientes. Ante tanta desinformación creemos que había que hacerle honor a la verdad y que un libro representara en cuanto a sus contenidos y testimonios lo que teníamos para decir y lo que realmente pasó ese 30 de diciembre”.

Cabe mencionar que el libro incluye el prólogo de Estela de Carlotto y testimonios del Indio Solari, Eugenio Zaffaroni, Víctor Hugo Morales, Gabriel Solano, Alfredo Moffat, José Palazzo, Alejandro Kaufman, Leandro Santoro, Carlos Sica, Fabio Lacolla, César San Juan, músicos y sobrevivientes.

“Son voces que a nosotros nos interesaba escuchar y que pocas veces fueron escuchadas en los medios”, señaló.

Foto: José Silva/La Opinión Austral

En cuanto al valor de continuar hablando de Cromañón, Larocca manifestó: “Es importante en este país y en cualquier otro, hacer un ejercicio de la memoria para que otro Cromañón no vuelva a ocurrir. A 20 años todavía hay un montón de mitos que tenemos que derribar, es lo que nos propusimos hacer con este libro y creo que de a poquito lo vamos haciendo”.

La gira continuará la próxima semana en Ushuaia cuando este lunes a las 18:00 se presenten en Antigua Casa Beban, ubicada en avenida Maipú 1830.