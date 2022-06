Buscan reflotar el Programa Municipal de Prevención de Bullying

En el Centro de Promoción de Derechos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de Río Gallegos se realizó el cierre de talleres, ocasión en la que el Programa de Prevención del Bullying de COMUNA participó con un stand preventivo e itinerante.

"El sábado pudimos compartir con las familias desde un lugar lúdico, compartiendo folletería, y con los niños y adolescentes que participaron del espacio", comentó Alfredo Jaramillo, técnico en Acompañamiento Terapéutico e integrante del programa, a LU12 AM680.

"Una de las cosas que más compartíamos con las familias era cómo generar espacios de confianza y cuidado, a veces no pasa por cantidad de tiempo, sino por la calidad del tiempo", comentó sobre lo realizado junto a Jesica Maldonado, también integrante del programa, y apuntó a "no minimizar lo que nuestros niños compartan, para que así se puedan sentir con la confianza necesaria para contarnos todo aquello que no los haga sentir cómodos o los haga sentir mal".

Hace poco más de un mes, situaciones de hostigamiento entre pares y bullying en las escuelas han trascendido y fueron reflejadas por el Grupo La Opinión, que inició una campaña para visibilizar la problemática y concientizar al respecto.

No se trata de buscar culpables, se trata de hacer corresponsables a los adultos Compartir

Hasta hace un mes el área de Convivencia Escolar del Consejo Provincial de Educación registraba 18 intervenciones en Río Gallegos y otras 18 en localidades del interior provincial, de las cuales identificaban a dos como bullying.

"La escuela siempre es la caja de resonancia de todas las problemáticas que atraviesan las vidas de las familias y la comunidad. No se trata de buscar culpables, se trata de hacer corresponsables a los adultos de lo que le pasa a un niño o a un joven", sostuvo Jaramillo.

"Si hacemos detección temprana y trabajamos la prevención, esto lo desactivamos. Se desactiva si hacemos un abordaje adecuado y rápido, trabajando con grupos", remarcó y recordó que "no toda situación que ocurre en la comunidad educativa o en espacios donde interactúan los niños es bullying, pero toda situación de violencia tiene que ser abordada, no tiene que ser minimizada y tiene que ser trabajada en grupo y en comunidad".

Legislación

Actualmente junto al diputado Eloy Echazú, que integra el Consejo Municipal de la Niñez y Adolescencia (COMUNA), están trabajando en la posibilidad de "reflotar" una ordenanza municipal que está en vigencia desde 2013, pero que no se está aplicando.

"Queremos aggiornarla a nuestros tiempos y ver si podemos generar una política pública desde lo que le corresponde al municipio para que lo que estamos haciendo hoy no quede como una acción aislada, sino que se pueda pensar como algo sostenido en el tiempo", manifestó Jaramillo.

La ordenanza, que tiene un veto parcial, es de autoría de la fallecida concejala María Laura Santamariña y establece un Programa Municipal de Prevención de Bullying, proponiendo acciones similares a las que actualmente lleva adelante COMUNA.

La ordenanza, de autoría de María Laura Santamariña, tiene un veto parcial

Por otra parte, el actual concejal Leonardo Fuhr presentó un proyecto de ordenanza para crear una "Campaña de Concientización sobre el acoso escolar bullying".

"Nos pidieron opinión en COMUNA y hemos organizado unas reuniones de trabajo para tomar la ordenanza de Santamariña y ampliarla, ya que el Municipio no tiene injerencia en las instituciones educativas, pero sí puede generar un programa más institucional y trabajar sistemáticamente con la comunidad, clubes, parroquias y organizaciones sociales".

En algunas situaciones las familias han realizado denuncias policiales debido a la gravedad de los hechos y sobre la escalada de violencia que puede tener el hostigamiento entre pares, señaló que "por eso es tan importante detectarlo a tiempo, porque esto va en crecimiento".

En este sentido, apuntó a atender el comportamiento del niño, niña o adolescente. "El niño va modificando su conducta", indicó.

Además, sobre las reacciones violentas de los padres y que han trascendido en medios nacionales, marcó que "por eso es importante que esas familias también se sientan recepcionadas por los referentes de las instituciones. Pareciera que la solución a la violencia es más violencia. Como comunidad, tenemos que ver de qué manera podemos mejorar nuestra convivencia comunitaria, estar atentos y colaborar entre todos. Es la realidad de nuestros pibes, a uno solo que le pase, nos pasa a todos".