Con el Himno Nacional Argentino y la Marcha de Malvinas interpretados musicalmente por la Banda Militar “Combatientes del Atlántico Sur” y en Lengua de Señas Argentina por el taller municipal “Manos y Manitos que Hablan”, este 11 de septiembre la Asociación Centro de Veteranos de Guerra “Soldado José Honorio Ortega” celebró su 35° Aniversario.

El acto, organizado en conjunto por la asociación, el Museo de Guerra de Malvinas y el Departamento Municipal “Héroes de Malvinas”, contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales y de las fuerzas armadas. También participaron los alumnos y alumnas que integran el Proyecto “La Vida de un Héroe” de la Escuela Primaria N° 78 y familiares de veteranos.

El socio fundador y primer presidente Andrés Fernández recordó a la primera comisión directiva que integró el veterano Miguel Medina como vicepresidente, el socio adherente Eldi Walter Carrizo como secretario, el veterano Juan Exequiel Tula como tesorero, y los vocales el veterano Mariano Rojas y las socias adherentes Adriana Ortega y Angela Ortega. En tanto que los revisores de cuentas fueron José Luis Ludueña y Luis Eduardo Müller, ambos socios adherentes.

Alumnos y alumnas del proyecto “La Vida de un Héroe” de la Escuela Primaria N° 78 participaron del acto. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“El nombre surge de la propuesta de Carrizo y del escribano Bustos de ponerle el nombre de Soldado Ortega, habían varios nombres como 2 de Abril o Isla Soledad, pero Medina y yo que éramos los responsables optamos por ponerle el nombre que hoy lleva esta asociación”, contó durante su alocución en la vereda de la sede de la asociación, sita en Muratore 68.

“Los veteranos de guerra hemos hecho lo que nos tocó. En el ’82 defender la patria, sus instituciones y el pueblo. La otra parte de lo que hicimos es mantener viva la causa de Malvinas. Lo tengo muy claro, si nosotros, los veteranos de guerra, no hubiésemos tenido en alto siempre la bandera de Malvinas, hoy no se hablaría de Malvinas, quizás en Santa Cruz que es muy particular y especial por su sentimiento malvinero, pero en el resto del país… no sé. Nosotros hicimos lo que nos toca, nada más”, afirmó Fernández.

Sonia Cárcamo, madre del soldado José Honorio Ortega, sosteniendo el reconocimiento que le realizaron. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Durante el acto, también se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa y la comisión entregó reconocimientos a la Escribanía Bustos por el apoyo que el escribano Ángel Alfredo Bustos brindó, al veterano Andrés Fernández, y a Sonia Cárcamo, madre del soldado José Honorio Ortega, el único santacruceño caído en combate.

El veterano Raúl Vásquez entregó una placa a los familiares del escribano Ángel Alfredo Bustos. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Por su parte, el veterano Raúl Vásquez destacó: “35 años se hicieron con todos los veteranos de guerra que siempre estuvieron colaborando, pero tanto las viudas como las hijas de los veteranos trabajan con nosotros. Tenemos también el departamento Malvinas y el museo, donde están las hijas, siempre colaborando con nosotros”.

Los inicios

“Empezamos a trabajar en el año ‘88 con Alejandro Alegre, que después no pudo continuar por un problema de salud. Los inicios fueron bastante difíciles porque los veteranos de guerra que estaban en actividad no podían participar de las asociaciones civiles, algunas fuerzas no lo permitían, así que los que no estaban en actividad generalmente eran los soldados que habían sido conscriptos o alguno que se había ido de las fuerzas. Era muy difícil conseguir veteranos de guerra, excombatientes se llamaban en esa época, para poder armar instituciones así que éramos muy poquitos, apenas éramos cuatro veteranos de guerra“, recordó Andrés Fernández en diálogo con La Opinión Austral, único medio durante el acto.

“Todo esto fue gracias a que el escribano Bustos de la Asociación Sanmartiniana nos insistía en que teníamos que tener aspecto legal y él siendo escribano nos hizo los estatutos y la constitución de la primera comisión directiva de la que fui el primer presidente”, recordó.

En sus inicios, las reuniones se realizaban en el bar Carrera. “Había una mesa redonda y una vez por semana o cada 15 días, el bar nos cedía ese lugar y hacíamos las reuniones convocando a los distintos veteranos de guerra, no nos olvidemos que no había internet, no había WhatsApp, era todo por teléfono o de boca en boca, era un trabajo de hormiga el ir buscando quién era veterano de guerra”, repasó.

Lo fundamental en cada encuentro era “que conocieran las leyes vigentes a nivel nacional y ver alguna acción, la primera acción comunitaria que hicimos fue una chocolatada para el Día del Niño, en el año ’92 en el Benjamín Verón, del otro lado del gimnasio, no había nada. Seguramente en La Opinión deben estar las fotos de aquél momento porque había medios y estuvo muy bueno”.

La sociedad acompañaba. “Siempre tuvimos mucho apoyo, hay algunas fotos de los desfiles, éramos dos, (Miguel) Medina y yo con nuestras hijitas. Después se fueron sumando, ya en el ‘98 se relajó todo eso y ya los dejaban participar a aquéllos que estaban en actividad”.

“Se ha trabajado mucho”, manifestó el veterano de guerra Andrés Fernández a La Opinión Austral. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En cuanto a los que significan los 35 años, manifestó: “Es la edad de mi hija: 35 años, es mucho trabajo, se ha trabajado mucho. Lo que siento es que todos nosotros tenemos, como todas las personas, diferencias en distintos aspectos, pero que siempre todos los veteranos de guerra estamos unidos atrás de la causa Malvinas y hemos sabido vivir democráticamente, haciendo que esas diferencias se subsanen o se contemplen para seguir adelante con la causa Malvinas. 35 años no parecen, pero son muchos porque hemos trabajado constantemente en reivindicar, y trabajando sobre nuestras diferencias y principalmente en las coincidencias”.

Andrés Fernández junto a su hija Julieta. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Por último, agradeció a la comunidad. “Siempre nos acompañó desde aquél desfile. Quiero contar una anécdota que es maravillosa, que es cuando Susana Summer anuncia a estos dos veteranos y dice: ‘Señoras y señores pasan delante del palco oficial los dos héroes de Malvinas del centro de veteranos de guerra’, fue muy emocionante porque éramos dos solitos, pero parece que sirvió para que hoy estemos hablando de la causa a nivel nacional, internacional y esté bien instalado que Malvinas son argentinas”.

Contención del centro

Por su parte, el veterano riogalleguense Raúl Vásquez, rememoró: “Cuando se formó el Centro, no estaba acá, vine en el año ‘96 porque estaba viviendo en Comodoro”.

Regresar a la capital santacruceña y encontrarse con la asociación fue “hermoso porque es una contención que tenemos todos los veteranos de guerra. Cuando nos juntábamos, charlábamos de nuestras anécdotas, las cosas que nos pasaron allá, los reclamos de los veteranos, hay que estar siempre ayudándonos. Es algo muy fuerte, para mí fue muy fuerte”.

“Río Gallegos fue la que más sintió la guerra, porque está cerca de Malvinas. Fijate las vigilias, cómo nos apoya la gente. Gallegos la sufrió, igual que Río Grande y Ushuaia, todos ellos la sufrieron. Río Gallegos es un pueblo malvinense”, cerró.

De paso por la capital santacruceña para viajar este sábado a las islas, una delegación de veteranos de guerra oriundos de La Matanza y Córdoba también participaron del acto.

Los veteranos José Ruiz, Daniel Herlein y Andrés Fernández acompañando a Sonia Cárcamo en el corte de la torta de cumpleaños de la asociación. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Quiero felicitarlos por el aniversario y a seguir comprometiéndonos con ellos para seguir malvinizando, estos son pequeños mojones que se fueron creando en distintas partes del país. Los centros de veteranos, lo comento cuando vamos a las charlas de los colegios, fueron el primer eslabón de una cadena de sacrificios y de contención porque ayudaron a los veteranos de guerra. Desde los centros de veteranos de guerra de todo el país salieron ideas para promulgar leyes, son entidades que han trabajado en el pasado para el bienestar de todos los veteranos de guerra, pero hoy en día siguen generando cultura y educación sobre el tema Malvinas”, manifestó Oscar Mendoza del Centro de Veteranos de Guerra de La Matanza.

Oscar Mendoza y Rodolfo Arrieta, veteranos de guerra oirundos de La Matanza. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“El Centro de Veteranos hoy es llevado adelante por los veteranos de guerra, pero también ya sabemos que hay hijos de veteranos. Que sigan trabajando con el mismo ímpetu que lo vienen haciendo hasta el día de hoy”, completó.

Rodolfo Arrieta agregó: “Quiero felicitarlo al centro por sus 35 años, es un esfuerzo, de acá salen las ideas, de acá salen los proyectos, hay muchos centros que son solidarios con la comunidad, ayudando, predicando la palabra Malvinas en los colegios, así que mis felicitaciones y que sigan trabajando por la causa”.

Así fue el acto por el 35° Aniversario del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas “Soldado José Honorio Ortega”

1 de 36 | "Se ha trabajado mucho", manifestó el veterano de guerra Andrés Fernández a La Opinión Austral. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 2 de 36 | Andrés fernández junto a su hija Julieta. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 3 de 36 | Sonia Cárcamo, madre del soldado José Honorio Ortega, sosteniendo el reconocimiento que le realizaron. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 4 de 36 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 5 de 36 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 6 de 36 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 7 de 36 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 8 de 36 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 9 de 36 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 10 de 36 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 11 de 36 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 12 de 36 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 13 de 36 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 14 de 36 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 15 de 36 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 16 de 36 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 17 de 36 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 18 de 36 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 19 de 36 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 20 de 36 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 21 de 36 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 22 de 36 | Alumnos y alumnas del proyecto "La Vida de un Héroe" de la Escuela Primaria N° 78 participaron del acto. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 23 de 36 | Los veteranos José Ruiz, Daniel Herlein y Andrés Fernández acompañando a Sonia Cárcamo en el corte de la torta de cumpleaños de la asociación. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 24 de 36 | Los veteranos Daniel Herlein, José Ruiz y Emilio Armani, junto a Sonia Cárcamo, madre del soldado José Honorio Ortega, cantando el feliz cumpleaños a la asociación. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 25 de 36 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 26 de 36 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 27 de 36 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 28 de 36 | El veterano Raúl Vásquez entregó una placa a los familiares del escribano Ángel Alfredo Bustos. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 29 de 36 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 30 de 36 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 31 de 36 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 32 de 36 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 33 de 36 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 34 de 36 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 35 de 36 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 36 de 36 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL