Con hora silenciosa, folclore, tango y ritmos, actividades deportivas y recreativas, la presentación de grupos de baile, ritmos latinos, vientos sureños y el cierre con La Furia, este viernes se desarrolló la jornada “Creando puentes”, organizada por el Gobierno de Santa Cruz, en el gimnasio del CEPARD.

Alejandra Ulloa, subsecretaria de Políticas para personas con discapacidad, manifestó a La Opinión Austral: “Es muy importante lo que estamos haciendo ya que están todas las asociaciones invitadas, en conjunto con el Ministerio y todas las áreas, tratando de pasar una tarde agradable. El 8 de agosto se festejó el Día de la Discapacidad y hay que ponerle una impronta de que en unión son muchos, hay una sociedad que está en constante avance, estamos tratando de dar ese mensaje”.

Sobre la necesidad de mayor inclusión, afirmó: “Sí, siempre falta. Estamos en un cambio de cultura. Hace poco se aprobó la reglamentación de la ley provincial, la 3820, para que salgamos a trabajar entre todos, concejales, intendencias, para que toda la provincia pueda tener cada día más inclusión“.

Sobre la norma, expuso: “Aporta los derechos que nosotros, como Estado, tenemos que brindar, ese es el marco general. Hay que trabajar con cada localidad para poder ir reforzando esos derechos. Es un trabajo en conjunto, las asociaciones participaron mucho en ese reglamento, las familias, personal del Estado, ministerios, todo es un conjunto, llevamos un año trabajando, ya salió y el jueves a las 10:00, habrá un acto oficial en la Sala Gregores de Casa de Gobierno”.

“‘Creando puentes’ significa que tenemos que caminar todos juntos en el marco de la unidad que es familia, organizaciones y Estado“, concluyó.

Por su parte, Sofía Enrriquez y Rodrigo Herrera, dos jóvenes con autismo que participan de actividades de Fundación TEA Santa Cruz, asistieron a la jornada.

“Lo pasamos muy bien, hay muchas actividades entretenidas”, comentó Sofía (17), sobre las propuestas en las que participa los lunes y viernes en la fundación, a La Opinión Austral.

Recordó que el año pasado, participaron de una jornada similar. “Está muy bueno, es muy entretenido”, señaló, la joven que comenzó a prácticar folclore y malambo en 2025 en la Escuela Remolino de Viento.

Por su parte, Rodrigo Herrera (18) comenzó a ir a los dos años a la Fundación TEA. “Me gustan las actividades”, manifestó. Además, comentó que le gusta el cuarteto, el cine de Pixar y participa de un taller de radio.

Para cerrar, Sofía compartió un consejo: “Tomen agua, coman saludable y que tengan un buen día”.

Actividad física

En el stand de Juntos, Fundación para personas con discapacidad visual, la profesora de Educación Física, Eliana, contó a La Opinión Austral que hace una semana comenzó a brindar un taller de actividad física para personas que tiene baja visión o discapacidad visual.

Para la docente que además está cursando la Tecnicatura en Acompañamiento Terapeútica esta es su primera experiencia trabajando con personas con discapacidad. “Es una gratificación muy grande poder ayudar a la fundación y poder aportar un granito de arena para que las personas puedan hacer actividad física”, expresó.

“La propuesta les interesó mucho, se sumaron cinco personas y de ahí fueron contándoles a los otros y para este lunes hay 10 anotados”, agregó.

Belén, una de sus alumnas, destacó la propuesta. “Es lindo porque está adaptado. También estoy en el taller de arte”, manifestó sobre su participación en la fundación que inició hace ya tres meses.

Las propuestas han significado también una forma de incorporarse a la vida social dado que se mudó recientemente desde Córdoba. “Me han ayudado mucho”, valoró.

Fuentes de trabajo

Desde el stand de la Asociación de Padres Pro Ayuda al Discapacitado (APPADI) ofrecieron los productos de panadería que se elaboran en el taller protegido ubicada en calle Prefectura Naval.

“El taller está funcionando hace unos cinco años, tenemos siete chicos con discapacidad trabajando de ayudantes de panaderos. El panadero les indica qué hacer, pero ellos ya están acostumbrados a trabajar prácticamente solos. Las galletitas, por ejemplo, si no está el panadero y cuando es necesario, las hacen solos”, manifestó “Betty” Manque, presidenta de APPADI, a La Opinión Austral.

Junto a Verónica Díaz, la vicepresidenta, el principal desafío actual es poder cubrir los sueldos. “Todos los chicos con discapacidad que trabajan con nosotros cobran su sueldo de ley”, señaló y dado el recorte del 50% que el Ministerio de Salud realizó en el convenio de bolsas rojas, el sostenimiento de los haberes se dificulta.

En este sentido, están avanzando en comunicarse con el jefe de Gobierno Pedro Luxen para abordar la situación.

Manque comentó que otros ingresos son a través del lavadero y los desayunos. Asimismo, se refirió al cupo laboral por ley. “En Santa Cruz no se está cumpliendo, nosotros tenemos gente preparada que puede pasar a la Muni o a Gobierno”, comentó.

Por último, Díaz invitó a que se acerquen a “colaborar con los chicos, es un ingreso para ellos. Cada vez más, va creciendo la cantidad de gente con discapacidad. Si APPADI crece, pueden haber más salidas laborales. Si no crecemos todos juntos, no avanza“.

Así fue la jornada “Creando puentes” en el CEPARD

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