En una multitudinaria asamblea interclaustro en el campus de la Unidad Académica Río Gallegos de la UNPA, este jueves se aprobaron nuevas medidas en el marco de la lucha por el financiamiento.

Durante la reunión tuvo lugar un hecho que, luego de trascender, fue repudiado por el Consejo Directivo de la ADIUNPA, del Programa de Géneros y Diversidades de la UNPA y de la Escuela de Comunicación de la UNPA-UARG, calificado por la directora de Géneros y Diversidades de la UNPA-UARG, Alejandra Costantini, como “perturbador”.

Al respecto, Costantini relató a La Opinión Austral: “Tres estudiantes de esta unidad académica que tomaron la palabra pudieron observar que en el celular de la persona que estaba al lado del micrófono, que no pertenecía a la comunidad universitaria y que intentaba dar su palabra, pero no podía comprender que no podía ya que no era estudiante ni pertenecía al cuerpo no docente ni tampoco al docente, había un mensaje con un tono amenazante hacia una de las pibas”.

Luego de que las estudiantes dieran a conocer lo que estaba aconteciendo en medio de la asamblea, Costantini intervino y le habló a Giovany Albea, jefe de Delegación de Trabajo de Nación, sobre lo que explicó que lo hizo “no solamente para decirle que eso no se podía hacer bajo ningún tipo de situación porque estamos ante una violencia explícita, sino también para defender a las pibas de la comunidad universitaria que se sintieron amenazadas y sintieron miedo. Ante esa situación, decidimos ejercer las denuncias correspondientes“.

En este marco, recordó que “todas las unidades académicas que tienen una dirección de Género contamos con un protocolo de actuación. Terminamos muy tarde en la madrugada (de este viernes), luego de las denuncias que se hicieron”.

Cabe mencionar que el protocolo se pone en acción, más allá de cualquier denuncia externa que puedan hacer las personas.

Con la labor, marcó que se busca volver al estado de “no violencia previo y resguardar ante todo a las personas que están involucradas, una vez que se realice el informe (que surgirá tras la puesta en funcionamiento del protocolo), las autoridades de aplicación toman las medidas pertinentes para su resguardo y las garantías para que puedan seguir cumpliendo con sus derechos de estudiar y transitar libremente por el campus”.

Desde este martes al viernes, hubo toma del Campus Universitario. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

Cerrando, manifestó que “la universidad es un lugar donde la libertad, en el sentido más hermoso que le podemos dar a la palabra, puede desplegarse democráticamente. La cuestión democrática es una cuestión colectiva, de comunidad. En estos días de la toma, más allá del debate de toma sí o toma no, esta universidad ha sido realmente la casa de los estudiantes donde se quedaban a dormir, compartían sus comidas, ha sido una casa, es una casa y en esta universidad les pibes se sienten contenidos, velamos por sus derechos, la universidad siempre veló por los derechos de les estudiantes y esta no va a ser una excepción“.