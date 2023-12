Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El municipio de Río Gallegos anunció que el cierre del 138° Aniversario de la ciudad estará a cargo del dúo chileno Los Vásquez. “Los hermanos Ítalo y Enzo subirán al escenario mayor para dar cierre al Festival Río Gallegos 138° Aniversario el próximo 18 de diciembre. Será una noche inolvidable, en la que el dúo chileno repasará sus mejores canciones, como ‘Quiero Verte’, y ‘Chica del Sur’”, informaron a través de la cuenta oficial de la red social Facebook.

En ese contexto, indicaron que “los hermanos Vásquez llegarán a Río Gallegos luego de haber llenado escenarios en Santiago de Chile y de posicionarse como una de las bandas del momento en el país vecino”.

Agregaron, además, que “Enzo e Ítalo nacieron en Coyhaique, en la región de Aysén, y desde muy chicos incursionaron en la música por ser integrantes de una familia de artistas. Su estilo, autodenominado ‘Pop Cebolla’, tiene al acordeón y la guitarra como protagonistas, y se integra principalmente de baladas románticas y canciones que llegan al corazón”.

El reconocido dúo chileno se presentará el “18 de diciembre, en el escenario mayor del Boxing Club, será una noche mágica en la que también se presentarán Tropicumbia, Step One, The Rockets y la Zariband.

Contexto económico

Hace poco más de dos semanas, el intendente Pablo Grasso había presentado la grilla casi completa de artistas para el 138° Aniversario de Río Gallegos.

La Mona Jiménez, Alejo Isakk, Miranda, Valeria Lynch, Jorge Rojas, Sergio Galleguillo y Los Auténticos Decadentes son las figuras nacionales que se presentarán del 12 al 17 en tanto que para el 18, Grasso había señalado: “Lo estamos esperando hace muchos años, es alguien pedido por muchos“.

Sin embargo, este viernes, el secretario de Hacienda, confirmó a La Opinión Austral que no habrá un artista de renombre nacional o internacional para la última noche.

“Habrá actividad (el 18) y habrá un espectáculo, pero no es un artista de renombre internacional como los que hemos tenido en cierres y aperturas pasadas. Si están esperando una figura internacional esta vez no va a poder ser, no de los que la gente pedía”, detalló.

Explicó, además, que esto se debe al “contexto internacional y a la situación económica. Además esta vez no tuvimos el apoyo financiero de la Provincia, del CFI o de Nación para organizar los festejos, es todo con recursos propios. Es imposible traer a un artista de primer nivel“.