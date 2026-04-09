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La emprendedora Judith Scali, creadora de Peluditos Consentidos, fue protagonista este miércoles en una nueva edición de Fuera del Aire, el programa de streaming de La Opinión Austral que se emite por YouTube y Twitch, y se retransmite por FM Láser 92.9 de Río Gallegos.

En su paso por la “tercera silla”, Judith abrió su historia personal y explicó cómo nació su emprendimiento, hoy enfocado en la elaboración de snacks y comida saludable para mascotas.

“Consentir cuidando”: el concepto detrás del emprendimiento

“Peluditos Consentidos es un lugar muy especial para consentir justamente, como la palabra lo dice, a los peluditos con snacks saludables”, explicó Scali durante la entrevista. Y agregó: “La idea es darles la posibilidad a los dueños de las mascotas de mimarlos, pero cuidándolos”.

Su proyecto se apoya en un cambio de mirada: entender que el cuidado también pasa por la alimentación. “Hoy sabemos que hay de todo. Nosotros tenemos desde opciones dulces como tortas, brownies o cupcakes, hasta saladas como pizzas o empanadas, pero todo especialmente adaptado para ellos”, detalló.

Desde Río Gallegos, Peluditos Consentidos apuesta a una alimentación más saludable para perros y gatos. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL.

Luni, la historia que lo cambió todo

El origen de Peluditos Consentidos tiene una raíz profundamente emocional. Judith recordó a Luni, su primera perrita, quien marcó un antes y un después en su forma de ver la alimentación animal. “Luni fue la primera perrita que tuvimos con mis hijas cuando llegamos a Río Gallegos hace 21 años. Vivió 15 años y le encantaba comer todo lo que comíamos nosotros. Era como una aspiradora”, contó entre risas.

La escena era cotidiana: “Si comíamos empanadas, ella estaba ahí. Si se caía algo al piso, ya lo estaba comiendo. Venía gente a casa y hacía todo un show para que le den comida”. Sin embargo, ese hábito tenía consecuencias: “Al otro día o a los dos días, se descomponía”.

Esa experiencia personal fue clave: “Ahí surgió un poco todo esto. Entender que podemos darles cosas ricas, pero sin hacerles daño”.

La emprendedora de Río Gallegos contó la historia detrás de Peluditos Consentidos y su propuesta de alimentación consciente para animales. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL.

Cuando el camino cambia: del jardín maternal a las mascotas

Antes de emprender, Judith tenía otro sueño: “Yo soy docente, profesora de nivel inicial, especializada en jardín maternal. Siempre soñé con tener mi propio jardín”.

Sin embargo, el rumbo cambió: “La vida y el universo me fueron llevando por otros caminos. Hoy sabemos que a nivel social hay cada vez menos niños, entonces había que estar abierta a ver qué aparecía”.

Fue en ese contexto donde surgió una nueva oportunidad: “Ahí apareció este mundo. Empecé a incursionar en la cocina para mascotas y descubrí un universo de posibilidades”.

En ese recorrido, destacó el rol de su formación: “Tuve como referente a Pato Sochini, de Cocinera de Mascotas, que fue nuestra profesora y quien me ayudó a profesionalizar este camino”.

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