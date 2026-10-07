La Secretaría de Estado de Cultura de Santa Cruz comunicó el fallecimiento de Carla Daniela García Almazán, quien ocupó la Dirección de Patrimonio Cultural y tuvo una extensa trayectoria dedicada a la conservación y puesta en valor de bienes históricos y culturales de la provincia.

Su trabajo abarcó distintos ámbitos del patrimonio santacruceño, desde sitios arqueológicos de relevancia internacional hasta edificios históricos, museos, naufragios y normativas de protección. También participó en instancias de formación y asesoramiento técnico para organismos públicos e instituciones de la comunidad.

Una trayectoria dedicada al patrimonio

Carla García Almazán desarrolló buena parte de su carrera en el ámbito de la gestión pública del patrimonio cultural. Desde sus funciones en la Secretaría de Estado de Cultura participó en procesos relacionados con la protección de sitios arqueológicos, la conservación de colecciones y la recuperación de edificios y espacios de valor histórico.

Carla en la casa histórica del Aeroclub de Río Gallegos donde descansaba Antoine de Saint-Exupéry.

También se desempeñó como representante de Santa Cruz ante la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, función desde la que intervino en iniciativas destinadas a jerarquizar y proteger bienes patrimoniales de la provincia.

Su trabajo abarcó distintas disciplinas y períodos históricos, con intervenciones tanto sobre patrimonio arqueológico como arquitectónico, urbano, industrial y subacuático.

Cueva de las Manos y otros sitios arqueológicos

Entre los ámbitos en los que desarrolló tareas se encuentra la Cueva de las Manos del Río Pinturas, sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

García Almazán integró espacios de trabajo orientados a su protección y gestión, articulando con organismos provinciales, municipales y equipos especializados en la conservación del sitio.

También intervino en acciones vinculadas al Cerro de los Indios, en Lago Posadas, y en la preservación de materiales arqueológicos asociados a la antigua colonia española de Floridablanca, en Puerto San Julián.

El patrimonio marítimo también fue parte de su trabajo

Otra de las áreas en las que desarrolló tareas fue la protección del patrimonio subacuático y marítimo de Santa Cruz.

Participó en acciones relacionadas con la corbeta Swift, naufragada en Puerto Deseado, y en iniciativas regionales destinadas a fortalecer la conservación de sitios arqueológicos subacuáticos.

También intervino en el estudio del Marjory Glen, ubicado en las costas de Punta Loyola. En ese caso, impulsó un trabajo técnico para analizar el deterioro de la estructura metálica del antiguo buque y evaluar alternativas para su conservación.

Edificios y patrimonio urbano

La conservación de edificios históricos también ocupó un lugar dentro de su trayectoria.

En Río Gallegos participó en proyectos relacionados con el Aeroclub y el espacio dedicado a recordar el paso de Antoine de Saint-Exupéry por la Patagonia. Asimismo, brindó asesoramiento en cuestiones vinculadas con la protección del patrimonio urbano y la aplicación de normativas destinadas a preservar inmuebles de valor histórico.

Entre otras iniciativas, trabajó sobre documentación histórica vinculada al antiguo Bar Sol de Mayo y participó en gestiones relacionadas con la histórica Capilla de los Escalanos, en El Chaltén.

Reconocimiento de Cultura

Desde la Secretaría de Estado de Cultura destacaron su desempeño como licenciada restauradora y su aporte a la preservación del patrimonio provincial. “Despedimos con profundo respeto a una Licenciada Restauradora y referente del patrimonio cultural, quien se desempeñó como directora de Patrimonio en el Complejo Cultural Santa Cruz”, expresaron desde el organismo.

También remarcaron que, a través de su trabajo, contribuyó a la preservación, conservación y puesta en valor de bienes culturales de Santa Cruz, además de acompañar procesos vinculados con la defensa de la identidad provincial.

La Secretaría hizo llegar sus condolencias a sus familiares, amigos, compañeros y seres queridos.

Su vínculo con el Club Británico de Río Gallegos

Una de las instituciones que también la despidió fue el Club Británico de Río Gallegos, del que Carla Almazán era socia.

Desde la entidad destacaron especialmente su aporte profesional al patrimonio de la institución. Según recordaron, tuvo un papel fundamental en la organización del museo del club y brindó asesoramiento durante la última restauración de su histórico edificio.

“Extrañaremos su profesionalismo y sobre todo su don de gente”, expresaron desde el Club Británico al despedirla y acompañar a su familia.

Su participación en la institución combinó así su vínculo personal con el club y sus conocimientos profesionales sobre conservación y patrimonio.

Formación y divulgación

La actividad de García Almazán también incluyó la capacitación y divulgación de conocimientos relacionados con la conservación.

En 2005 dictó capacitaciones sobre conservación y restauración de obras de arte en el Museo de Arte Eduardo Minnicelli de Río Gallegos, destinadas a profesionales y trabajadores vinculados con museos, arquitectura, historia y gestión cultural.

También participó en actividades de formación sobre legislación del patrimonio cultural, destinadas a docentes y otros actores del sistema educativo.

Su trabajo incluyó además la difusión de programas de becas y herramientas de investigación y la participación en jornadas vinculadas con los museos de Santa Cruz.

Una despedida desde la comunidad cultural

El fallecimiento de Carla Daniela García Almazán generó mensajes de despedida desde distintos espacios relacionados con la cultura y el patrimonio de Santa Cruz.

La Secretaría de Estado de Cultura destacó su compromiso profesional y su aporte a la preservación de bienes que forman parte de la historia provincial. El Club Británico, por su parte, puso el foco tanto en su trabajo técnico como en el vínculo personal que construyó con la institución.

“Carla, tu compromiso con el patrimonio y la cultura de Santa Cruz permanecerá en nuestra memoria”, expresó la Secretaría de Estado de Cultura al cerrar su mensaje de despedida.