Desde hace más de dos semanas, Graciela Suárez, una vecina solidaria muy querida en Río Gallegos, se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires a la espera de una cirugía crucial para su salud. Sin embargo, la intervención programada para el lunes 3 de febrero en la Clínica Bazterrica podría ser postergada, ya que su obra social, la Caja de Servicios Sociales (CSS), aún no autorizó el uso del láser y otros insumos requeridos para el procedimiento.

“No soporto más los dolores” Graciela Suarez

En comunicación con La Opinión Austral, Graciela expresó su angustia y preocupación ante la incertidumbre sobre su operación: “Hoy me llamó el doctor Jonathan Bornia, el cirujano que me atiende, y me dijo que le informaron que mi obra social todavía no autorizó el láser y los insumos que la clínica pidió para la cirugía del lunes. Aparentemente, la van a postergar. Desde hace dos días estoy con sangrado y no soporto más los dolores”, relató.

Mientras aguarda novedades sobre la autorización, Graciela permanece en un hotel junto a su hijo, Mauro, enfrentando días difíciles tanto por su estado de salud como por la falta de recursos económicos para mantenerse lejos de su hogar.

Una lucha que preocupa a la comunidad

Graciela y su hijo Mauro Cuevas. Tiene que pagar 15.000 pesos por día como acompañante.

Desde mediados de diciembre, cuando su salud se agravó, Graciela no ha podido generar ingresos, lo que llevó a su familia y a la comunidad a organizar distintas iniciativas solidarias para ayudarla. Está internada desde antes de las fiestas de fin de año por un problema de riñones.

El pasado 23 de enero, su hija Noelia Cuevas compartió un mensaje en la Red de Mujeres Solidarias agradeciendo el apoyo recibido y brindando detalles sobre la evolución de su madre. Explicó que la primera cirugía permitió colocarle un catéter de drenaje entre el riñón y la vejiga, pero que todavía persiste una grave infección renal y la vejiga muy lastimada.

El objetivo de la próxima intervención es remover dos cálculos que obstruyen la vía urinaria y afectan el riñón. En caso de que la cirugía del lunes 3 de febrero se concrete con éxito, Graciela podría regresar a Río Gallegos; de lo contrario, se requeriría una tercera operación.

Ventas solidarias para costear gastos

Para solventar los gastos derivados de su estadía y tratamiento, Noelia decidió continuar con la venta de productos dulces, como tartas, tortas, muffins y budines. La comunidad de Río Gallegos sigue mostrando su solidaridad con la familia Suárez, que en este difícil momento necesita toda la ayuda posible.

Quienes deseen colaborar pueden realizar pedidos al número 2966-589183.

La incertidumbre sobre la cirugía de Graciela Suárez genera una gran preocupación en sus allegados y en toda la comunidad de Río Gallegos. Ahora, su familia y amigos esperan una pronta respuesta de la CSS para que la operación no sufra más demoras y pueda finalmente recuperar su salud.