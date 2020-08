Irresponsables: entre asados y reuniones, desbordan los casos en Río Gallegos

Con más de mil casos activos al momento, Río Gallegos tuvo su pico el viernes, registrando 74 nuevos positivos. La cifra es una alarma que encendió preocupación por la situación epidemiológica.

Una persona contagiada muestra síntomas, estiman autoridades sanitarias, entre los cinco y seis días de contraer coronavirus. En paralelo, la “escalada de casos” en la capital provincial se da entre los días miércoles y jueves.

Con este dato, desde la Cartera sanitaria advierten que el origen del foco de los positivos se genera los fines de semana en asados multitudinarios y reuniones sociales de otra índole, como festejos de cumpleaños.

No pasó tanto tiempo desde el caso de la juntada que rompió la cuarentena y que trascendió a nivel nacional, cuando <BF>Miguel “Nano” David ostentó su fiesta en una transmisión en vivo por redes, a fines de mayo. Luego, el organizador del asado pidió disculpas públicas, pero generó una gran “ola” de críticas por doquier.

Sin embargo, en ese momento la provincia no tenía el brote que tiene hoy, particularmente en la ciudad capital. De hecho, hasta la primera semana de julio, Santa Cruz llevaba 33 días sin casos.

Aun así, los repudios masivos y el pedido de cuidarse no surtieron mucho efecto y las fiestas continuaron. Hace dos semanas, un gran grupo de personas celebró un cumpleaños en un comercio, ubicado en calle Hipólito Yrigoyen al 200.

Por redes invitaban al “cumple COVID” del dueño de la sala de fiestas y canchas de pádel, que vive en el piso de arriba del local. Labraron 6 actas ese día.

Mientras tanto, este fin de semana en Pico Truncado, una familia zíngara estaba celebrando los 15 años de una de sus integrantes, con más de 40 invitados. Entre los asistentes, había personas que integran el grupo de riesgo. Insólito.

Por redes, usuarios exponen a los que rompen la cuarentena en grupos de denuncias. En ellas, se ven jóvenes adultos en reuniones comiendo asados, con amigos, festejando cumpleaños. Muchos de ellos, incluso, jactándose de no respetar el aislamiento.

Entre los comentarios de repudio, los más enojados apuntan: “Mientras los muertos no sean tus muertos, no vas a entender”. Otra vecina, exclamó: “Hasta que no te toca a vos no lo creés. Esto no es joda. Se está muriendo gente. Yo viví muy de cerca esto con un familiar y es horrible”. Hoy, la capital santacruceña posee ya 14 fallecidos, de los 16 de Santa Cruz.

El asado: la “estrella”

Acorde a los datos que supo La Opinión Austral, las carnicerías tienen su mayor volumen de ventas los fines de semana.

En términos generales,los promedios son “muy buenos”, sobre todo los días jueves, viernes y sábado.

El kilo de carne vacuna oscila en los 700 pesos. Sin embargo, disminuyó considerablemente la venta en carnes rojas y, por el contrario, aumentaron las carnes blancas, como cerdo y pollo.

Es que la crisis en pandemia empuja a comprar cortes más económicos. Del mismo modo, carniceros coinciden en que las dos primeras semanas de cobro de sueldos son las mejores, números que bajan considerablemente a fin de mes.

En promedio, una carnicería muy concurrida de Río Gallegos actualmente vende por semana entre 600 y 700 kilos de carne.

Y también el mate

Los encuentros sociales que han potenciado la pandemia en Río Gallegos sin duda han sido las tardes en familia y entre amigos, donde el mate nunca falta. Ha sido uno de los focos de la propagación del virus.

¿Qué dice el Gobierno?

Tiempo atrás, las autoridades sanitarias ya venían advirtiendo sobre el peligro de las reuniones sociales y el no respetar las medidas de protección.

Hace unos diez días, el subsecretario de Salud Colectiva, Claudio García, fue directo: “Los que más se contagian son los jóvenes, pero impacta más en los adultos mayores”.

Al respecto, indicó que “la pirámide de contagios en la provincia muestra que las personas jóvenes son las que más se contagian, pero a quienes más impacta la enfermedad son los adultos mayores”, ya que los de más de 60 años son quienes, por lo general, necesitan de la internación y de las unidades de terapia intensiva.

De la misma manera, otra preocupación para las autoridades sanitarias es la del correcto uso de los tapabocas y barbijos, al observar que en muchos casos los dispositivos no llegan a cubrir la nariz, indispensable para dificultar la propagación del virus. Incluso, hay quienes ya no los usan.

“Hasta que te toca”

En otra vereda están los jóvenes que atravesaron el virus y que, desde su experiencia, piden a la comunidad más conciencia. “Siempre dije que hay que tener mucho cuidado con los adultos mayores. Desde un principio quise concientizar porque ellos la pasan peor”, dijo Ana que hoy pelea contra una trombosis tras superar el coronavirus.

Lorena, por otro lado, describió y pidió: “El virus hace lo que quiere en tu cuerpo más allá de que vos te cuides. Le pido a todos los jóvenes que se cuiden, conozco gente que tiene vecinos que se juntan igual, no tienen conocimiento. Es hasta que te toca”.

Es que el virus, para quienes lo padecen y sufren los síntomas, no “perdona”.

¿Cuáles son las penas?

Sin embargo, y si los relatos de quienes sufrieron el virus y las recomendaciones sanitarias no alcanzaran a concientizar a la población “anti-cuarentena”, las penas por cometer acciones que pudieran propagar el virus no son para nada económicas.

El artículo 202 del Código Penal regula el delito de “propagación dolosa de enfermedad”, que tiene una pena de 3 a 15 años para “el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.

Por su parte, el artículo 203 prevé la figura culposa “cuando alguno de los hechos previstos fuera cometido con imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo, se impondrá multa de $ 5.000 a $ 10.000, si tuviera como resultado enfermedad o muerte se aplicará prisión de 6 meses a 5 años” de cárcel.

A muchos parece ser que no les importa. Contagiarse, ni mucho menos tener que pagar multas. Mientras tanto, gran parte de la comunidad cumple y los médicos y enfermeros, no dejan de luchar en las salas Covid. Cuidémonos entre todos, es en serio, no es joda