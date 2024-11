Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Proclamado el 26 de octubre de 2005 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el tercer domingo de noviembre se conmemora el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Siniestros de Tránsito.

En la jornada se busca destacar la importancia de la seguridad vial en el mundo y la necesidad de seguir fortaleciendo el trabajo en conjunto y el compromiso para lograr reducir el número de víctimas por el tránsito.

En Río Gallegos, después del izamiento dominical en la intersección de avenidas Kirchner y San Martín, la ONG Estrellas Amarillas Santa Cruz conmemoró la fecha y mientras sonaban sirenas se recordaron los nombres de vecinos y vecinas que fallecieron como consecuencia de siniestros de tránsito. Además, se colocó una ofrenda floral en el monumento en el boulevard.

María Sanz, referente de Estrellas Amarillas en Santa Cruz, manifestó al móvil de La Opinión Austral: “Al decir nombre y apellido te das cuenta la inaceptable cantidad de familias devastadas por esta otra pandemia que está desde antes de la pandemia de Covid. La otra pandemia es esta, la de muertes evitables en hechos de tránsito, es inaceptable y eterna“.

En el monumento ubicado en el boulevard de avenida San Martín, integrantes de Estrellas Amarillas colocaron una ofrenda. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

“Esta lista se ha ido incrementando”, señaló y añadió que “todos los terceros domingos de noviembre hemos leído los nombres, se hizo más visible. Es importante que nos demos cuenta de la dimensión de esta catástrofe. Hay que empezar a visibilizar los nombres y apellidos. Por cada nombre hay una familia, un grupo de amigos, 40 – 50 personas que están sufriendo por la falta de justicia y del ser querido“.

Cabe mencionar que en otras localidades de la provincia, los grupos de Estrellas Amarillas también realizaron acciones en conmemoración de la fecha.

“Esta pandemia (de muertes evitables) es inaceptable y eterna”, manifestó María Sanz. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

“Agradecemos profundamente al cuartel y a la Superintendencia de Bomberos que siempre nos está acompañando y todo los años están con sus sirenas, más allá de que cada día están ayudando y rescatando personas cada vez que hay un siniestro”, mencionó.

Cerrando, reflexionó: “No puedo fumar en el supermercado y si prendo un cigarrillo voy preso, ¿cómo no voy a cumplir una norma de tránsito y que después no pase nada? es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Si respeto una simple norma como no fumar en un lugar cerrado, cómo voy a estar matando gente, cómo voy a estar tomando alcohol y manejando, consumiendo drogas y manejando, no respetando los semáforos en rojo, pueden quitarle la vida a una persona. Es inaceptable”.