Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Javier Milei oficializó este jueves el nuevo régimen migratorio con cambios clave en el acceso a la residencia, salud, educación y ciudadanía. La normativa ya rige y redefine derechos, obligaciones y condiciones de ingreso para los extranjeros en Argentina.

Una vez conocida la medida, publicada en el Boletín Oficial, las repercusiones a lo largo y ancho del país se impusieron en las agendas de los medios. En Río Gallegos, una de las principales voces que sentó posición fue la de Pedro Díaz, referente de la Asociación Centro Chileno.

Entrevistado en LU12 AM680, el dirigente manifestó que del gobierno de Milei “ya nada me sorprende” y señaló: “Es un gobierno que busca fundamentalmente no sólo intenta restringir el acceso a la inmigración al país, sino que también trata, a través de esa vía, de esa restricción, generar mayores ingresos a las arcas nacionales”. Por lo tanto, “para mí es una cuestión meramente mercantilista”.

Sobre los planteos para los estudiantes extranjeros, respondió: “Es un tema que nosotros hemos venido hablando en diferentes ámbitos y en diferentes círculos de opinión. Y la verdad que es un sinsentido decir que hay que cobrar un arancel al extranjero”. Y añadió: “Los extranjeros no llegan ni al dos por ciento de los estudiantes universitarios a nivel país”.

Pedro Díaz, presidente del Centro Chileno, en los estudios de LU12 AM680. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

En ese aspecto puso un ejemplo práctico: “En un aula donde hay 18 o 20 alumnos que están estudiando una carrera y hay un extranjero ¿Se le va a pedir al extranjero que se retire o no se va a dar la clase porque hay un extranjero?”. Y más adelante, se preguntó: “¿En qué cambiaría la ecuación que haya un joven o una joven extranjera? No importa el origen, de dónde venga, el origen acá no tiene nada que ver, es el fondo de la cuestión”.

Sobre otros puntos, Pedro Díaz manifestó: “Sí podemos estar de acuerdo en aquellos inmigrantes que quieren ingresar al país y que vienen con antecedentes penales en su currículum personal. Obviamente que en ese sentido el Estado argentino tiene todo el derecho de prohibirle la entrada al país”.

Después, “el resto, yo creo que tiene que ver con una cuestión de falta de empatía y de falta de solidaridad, los tiempos son muy difíciles en el día a día, y creo que la mirada tiene que ser como corresponde a estos momentos, una mirada un poco más solidaria y más afectiva”.

El referente del centro chileno indicó que el país tiene mecanismos y órganos vinculados a la integración binacional. Entonces, “lo que decimos es que tenemos que tratar de nivelar para arriba. Argentina, con el histórico afecto que ha tenido para con los inmigrantes, en este caso chilenos, debería reclamar, exigir y negociar la mesa de integración binacional, los mismos beneficios que tienen aquellos que entran acá, tengan aquellos que van para el otro lado”, enfatizó.

Para finalizar, dijo: “Lo que estamos hablando es de ampliar la mirada, de levantar la vara” y si “Argentina propone o brinda estos servicios a aquellos hermanos que vienen cruzando la frontera por un viaje esporádico, porque vienen a quedarse un tiempo, por turismo, por lo que sea, bueno, exijamos las mismas prestaciones del otro lado. Acordemos para arriba, emparejemos para arriba, porque si no vamos disminuyendo derechos y seguimos retrocediendo, seguimos involucionando socialmente”.