José Carlos Aguilera Tassin, con al menos seis denuncias de abuso sexual consistentes en “caricias lascivas y acceso carnal” contra tres menores de edad, brindó charlas a estudiantes y familias en el Colegio “Nuestra Señora de Fátima” durante la última semana de mayo en Río Gallegos.

La noticia, que fue publicada por La Opinión Austral este miércoles, indignó a la comunidad.

“Vocación de las familias hoy”, fue el título que llevaron las charlas que estuvieron dirigidas a alumnos y alumnas de Nivel Inicial, Primario y Secundario como así también a abuelos y adultos mayores.

Sin embargo, las familias, que recibieron la invitación -vía correo electrónico- firmada por la hermana Celestina Martínez y la profesora Silvina Gutiérrez, no fueron informadas del historial del sacerdote.

Cabe recordar que la investigación eclesiástica inició en 2018 cuando Aguilera Tassin, ya llevaba más de 30 años ejerciendo el sacerdocio, era párroco del barrio Santa Lucía y capellán de la Universidad Católica de Salta, donde además dictaba teología en la Facultad de Economía y Administración. Asimismo, era director de la Pastoral Universitaria y tenía un cargo en el Colegio italiano Dante Alighieri.

José Carlos Aguilera Tassin no puede ejercer el ministerio sacerdotal en público.

El 12 de junio de 2019, el juez de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, Adolfo Figueroa dictó el sobreseimiento del cura acusado de abuso sexual gravemente ultrajante y ordenó su inmediata libertad por considerar que los delitos que se le endilgaban prescribieron.

Por otra parte, el 21 de octubre de 2020, el Arzobispado de Salta publicó un comunicado en el que daba a conocer que Aguilera Tassin había sido considerado culpable y que “por la gravedad de los mismos se ha sentenciado la pena máxima, que es la dimisión del estado clerical“, se lee en el comunicado firmado por el Pbro. Lic. Loyola Pinto y de Sancristóval, vicario judicial.

Apelación y amonestación

El comunicado indicaba que la sentencia del Tribunal de primera instancia podía ser apelada en los 30 días posteriores a la comunicación de la misma. Posteriormente, no hay nuevos comunicados publicados.

Sin embargo, La Opinión Austral pudo saber que Aguilera Tassei apeló esa sentencia por lo que se trasladó a una segunda instancia que anuló la primera.

En dicha instancia, que también tuvo lugar en 2020, se indica que recupera el estado clerical en término completo con una amonestación canónica de cinco años, motivo por el cual no puede ejercer el ministerio sacerdotal en público, eso significa que no puede celebrar misas en público, predicar, hacer publicidad y estar en ambientes cerrados con menores de edad.

De esta manera, aún habiendo apelado y habiendo recuperado el estado clerical, Aguilera Tassei no podía haber desarrollando las charlas en el Colegio “Nuestra Señora de Fátima”.

Ni desde el establecimiento educativo, ni desde la Diócesis de Río Gallegos se ha emitido ningún comunicado respecto a lo acontecido.

Cabe señalar que la vigencia de la amonestación es hasta el 1 de noviembre de 2025. Una vez que el plazo se cumpla, corresponderá que el tribunal colegiado emita un tercer fallo que anularía el segundo, momento a partir del cual Aguilera Tassei podría volver a ejercer su ministerio sacerdotal sin restricciones.

De norte a sur

Desde la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, fundada en 2012, señaló Matías Montes, integrante de la red, a La Opinión Austral: “Nuestro objetivo es siempre cuidar, respetar los procesos de cada víctima, de cada sobreviviente, brindarles una contención psicológica y acompañamiento en los momentos del proceso judicial”.

“El que abusa una vez, abusa dos veces y abusa siempre”. MATÍAS MONTES, INTEGRANTE DE LA RED DE SOBREVIVIENTES DE ABUSOS ECLESIÁSTICOS

Asimismo, “alertar a cualquier ciudad del país, como lo que pasó con Aguilera, que desde el norte de Salta apareció de repente en Río Gallegos, de un extremo al otro. Siempre alertar a la comunidad para el cuidado de los niños, las infancias, los jóvenes vulnerables, los adultos, cuidar y siempre destacar que el que abusa una vez, abusa dos veces y abusa siempre porque que las causas prescriban no quiere decir que el delito no haya ocurrido, no quiere decir que personas o sacerdotes que hayan sido absueltos por el beneficio de la duda”.

Cerrando, Montes agregó: “El mensaje para las víctimas es animarlos a denunciar, animarlos a hablar y a que no denuncien dentro de la iglesia porque denunciar dentro de la iglesia es caer en revictimización y nunca se va a obtener una reparación o una justicia verdaderamente correcta. Animarlos, desde mi experiencia, a denunciar en el ámbito penal civil. Por cuestiones como estas también es que siempre necesitamos destacar la separación de la iglesia del Estado, para que la iglesia no siga siendo favorecida por el Estado argentino”.