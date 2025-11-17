Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este año, la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral entregó títulos a 146 profesionales, la cifra récord incluyó la entrega de 17 diplomas de la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración de Universidades.

Valeria Llaneza (35) de Comandante Luis Piedra Buena y Patricia Molina (40) de Caleta Olivia son dos de las nodocentes que se graduaron.

Valeria es personal nodocente desde hace 11 años y Patricia desde hace 20, actualmente se desempeñan en el área de Gestión de la Vinculación y en Legal y Técnica, respectivamente, en Rectorado en Río Gallegos.

Valeria Llaneza recibiendo el título de Técnica Universitaria en Gestión y Administración de Universidades.

“La vida nodocente la vamos transitando en distintos lugares, eso nos da un conocimiento parcial de cómo se hace cada una de las tareas y resultaba muy interesante poder estudiar en profundidad la gestión universitaria”, explicó Patricia, a La Opinión Austral, sobre lo que la motivó a estudiar.

En tanto que Valeria buscaba profesionalizarse. “Para poder concursar y ascender en la universidad, uno de los requisitos en la mayoría de los cargos es que tengas un título. Esta carrera, a diferencia de otras, tiene el 100% de afinidad”, señaló.

Agruparse

La tecnicatura, que ofrece la UNPA, se dicta a distancia. Sin embargo, contó Valeria, “dentro de la cursada también teníamos muchas actividades que eran grupales, así que nos pusimos en contacto con los compañeros que estaban cursando y que trabajan en Rectorado y empezamos a hacer grupo, eso nos ayudó mucho a la hora de poder darle continuidad a la carrera y no abandonarla”.

“En nuestro caso, egresamos cinco compañeras, cinco amigas que nos apoyamos, nos empujamos entre nosotras y cumplimos, llegamos”, destacó.

“Esta carrera, a diferencia de otras, tiene el 100% de afinidad”. VALERIA LLANEZA, NODOCENTE Y TÉCNICA UNIVERSITARIA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE UNIVERSIDADES

La principal dificultad que se les presentaba era lograr incorporar la exigencia de la carrera a su vida diaria.

En el caso de Patricia, se le sumaba la crianza de sus tres hijos, hoy de 7, 12 y 16 años. “Compatibilizar el tiempo de trabajo, el tiempo de estudio y el tiempo de la vida familiar es lo más complejo”, acotó.

Durante los tres años, Claudia Vivar, Valeria Llaneza, Patricia Molina, Laura Urquiza y Johana Miranda, todas nodocentes de Rectorado, se organizaron para formar grupo.

“La UNPA nos brinda una franquicia horaria de una hora y media, al principio de la jornada laboral, destinada al estudio, siempre y cuando, cumplas ciertos requisitos, esa instancia tuvo mucho que ver en la conformación del grupo”, valoró Valeria.

En la oficina de Educación a Distancia, en Posgrado o en el espacio que estuviese disponible, antes de dedicarse a las tareas laborales, repasaban las universitarias.

“Que no se te pase ninguna cursada, la presentación de un trabajo o la participación en un foro, creo que eso es lo más complejo en la educación a distancia”, agregó.

Patricia Molina junto a su mamá Juana Canosa.

Sobre los nodocentes, Patricia expone una particularidad que puede pasar desapercibida. “Somos un conjunto de trabajadores que, en la mayoría de los casos, transita toda su vida laboral al interior de la universidad, muchos de nosotros entramos muy jóvenes”, señaló.

“Hay mucho amor y ganas de que la tarea se haga y se haga bien”. PATRICIA MOLINA, NODOCENTE Y TÉCNICA UNIVERSITARIA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE UNIVERSIDADES

“Somos los que conocemos cómo se gestionan cada uno de los procesos que son visibles en una persona o en un docente, que llevan un sinfín de procesos administrativos y que implican muchos conocimientos técnicos definidos por el sistema universitario. En muchas ocasiones, no es visible nuestra tarea porque justamente está detrás de todo ese proceso”, manifestó.

En este marco, Patricia destacó que “exista esta cantidad de nuevos docentes que hagan la carrera (NdR. La carrera también es cursada por nodocentes de otras universidades), demuestra hay mucho amor y ganas de que la tarea se haga, se haga bien y que esté representada por profesionales en su tarea”.

“En gran medida, transitar la carrera y darle validez, no es más que reconocer la actividad profesional que, con un gran conocimiento técnico, ya desarrollamos”, marcó.

Valeria Llaneza, acompañada de su mamá Rosa Verzoso.

Para Valeria, quien ya se encuentra cursando la licenciatura, haber recibido el título es “el cierre del ciclo de la tecnicatura”.

Por su parte, Patricia señaló que “si bien no es mi primer título (NdR. Es licenciada en Administración y está cursando un posgrado), tiene un sentido distinto porque era una meta que nos habíamos propuesto en grupo. Pasara lo que pasara, las cinco teníamos que llegar y estar ahí las cinco, fue un sentimiento lindo porque lo logramos. Estamos acá porque queremos dar lo mejor en nuestro trabajo, que quieras tu trabajo y lo quieras hacer bien es un sentimiento hermoso”.

“Es una demostración material de que uno realmente le quiere poner lo mejor y de que va a poner este título a disposición de la institución y de la tarea que hace, desde ese lugar, es muy importante”, cerró.

Leé más notas de La Opinión Austral