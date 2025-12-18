La Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) realizó la premiación y el reconocimiento a estudiantes de escuelas de Río Gallegos que se destacaron en la instancia final de la XXI Olimpiada Provincial de Matemática, que se llevó a cabo a fines de noviembre y convocó -en modalidad híbrida- a 130 alumnos y alumnas de establecimientos públicos y privados de Santa Cruz.

Las familias acompañaron a los destacados riogalleguenses en el acto de premiación.

La ceremonia de premiación contó con la presencia de la secretaria de Extensión Universitaria de la UNPA, Lic. Romina Perrone; la secretaria regional de Olimpiada Matemática Argentina, profesora Mónica Paulette y el coordinador general del certamen, Lic. Santiago Puca Molina y familiares de los y las estudiantes.

Bryanna Chaile, tercer puesto en Nivel 0.

En dependencias de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNPA, recibieron sus diplomas cuatro estudiantes de la Categoría Menores (Ñandú). Se trata de Valentina Gómez, quien obtuvo el primer puesto en el Nivel 0; Bryanna Chaile, quien resultó tercera en el mismo Nivel; Lucas Gallardo, ganador en el Nivel 1 y Kenai Turri, mención especial en Nivel 1.

Lucas Gallardo, primer puesto en Nivel 1.

También estaba previsto el reconocimiento a Lucas Perincioli, quien obtuvo el tercer puesto en el Nivel 3 de la Categoría Mayores, pero no pudo asistir al acto.

Lee también:

Semanas atrás, luego de que se dieran a conocer los resultados finales, la pequeña Valentina Gómez había expresado a La Opinión Austral: “Estoy muy contenta de haber ganado las Olimpiadas de Matemáticas, superó mis expectativas”.

Valentina Gómez, primer puesto en Nivel 0.

La niña fue recibida por el gobernador Claudio Vidal en su despacho para felicitarla por el logro. En la oportunidad, la campeona recorrió distintos sectores de Casa de Gobierno junto al mandatario provincial, quien destacó no solo su resultado sino también su manera de vivir el reconocimiento: “Su alegría, su emoción y la madurez con la que vive este reconocimiento son un ejemplo para todos nosotros”.

La XXI Olimpiada Provinciales de Matemática, organizada por la UNPA y la Fundación Olimpiada Matemática Argentina (OMA), involucró a más de 600 estudiantes de escuelas primarias y colegios secundarios e industriales de toda Santa Cruz que durante cuatro meses se prepararon y participaron en las instancias Colegial, Local y Zonal del certamen, que combina desafíos, diversión, socialización y aprendizaje.

La final provincial tuvo como sede anfitriona presencial a la Unidad Académica Caleta Olivia y en forma simultánea, a través de la mediación tecnológica, rindieron otros finalistas en Río Turbio, El Calafate, Río Gallegos, Gobernador Gregores, Puerto Deseado, Los Antiguos, Comandante Luis Piedra Buena y Puerto Santa Cruz.

Leé más notas de La Opinión Austral