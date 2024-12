Profundo pesar por el fallecimiento del médico cirujano César Covarrubias Tenía 56 años y batallaba contra un dura enfermedad. Tras conocerse la noticia, colegas y pacientes lo despidieron con sentidos mensajes.

En las últimas horas se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento del médico cirujano César Humberto Covarrubias, quien partió a los 56 años de edad. El destacado profesional perdió la vida este domingo 29 de diciembre tras una prolongada lucha contra el cáncer de páncreas.

“Hoy despedimos a nuestro querido compañero y colega. Su recuerdo y amistad permanecerán con nosotros para siempre”, expresaron desde la Secretaría de Salud Pública de Río Gallegos, en un mensaje cargado de pesar y admiración por su legado.

Covarrubias fue parte del primer grupo de cirujanos generales formados en la provincia de Santa Cruz, un hito que marcó el desarrollo de la medicina en la región. Se capacitó el Hospital Regional Río Gallegos, donde dio sus primeros pasos. También desempañó tareas en el Hospital Distrital de Puerto Deseado, dejando una huella imborrable en ambas instituciones.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de conmovedores mensajes de despedida, reflejo del impacto que dejó en quienes lo conocieron. “El cielo está llorando tú partida temprana Dr César Covarrubias. Te vimos llegar al hospital como residente de cirugía, recibirte con ésa alegría. El equipo quirúrgico del Hospital de Río Gallegos te fuimos a ver y no te salvaste del agua y talco y vos ‘noo, el traje es nuevo’. Vaya que me duele, todos los que compartimos largas jornadas de cirugías, momento alegres y otros no tanto. Vuela alto César, ya nos encontraremos en alguna cirugía. Pucha que me duele tú partida”, lo recordó su colega Teresa Cristina Coronel.

“Mi corazón está triste mi querido doctor, me salvaste la vida en pandemia, ¡cómo olvidarte! Gracias”, señaló Magna Angélica Nancy García Altamirano

“Que en Paz descanse el Dr César Covarrubias y la flia tengan la fortaleza y la templanza para afrontar estos momentos que les toca vivir. Un año luctuoso para Río Gallegos”, escribió Emilio Cortés.