Clima en Río Gallegos: pronóstico del tiempo para este domingo 2 de noviembre de 2025 en la capital de Santa Cruz Para este domingo 2 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y Windguru anticipan otra jornada marcada por fuertes vientos, chaparrones aislados y una temperatura máxima cercana a los 14°C en Río Gallegos. Las ráfagas podrían superar los 100 km/h en horas de la tarde y noche, por lo que recomiendan precaución al circular y evitar actividades al aire libre.

Este domingo en Río Gallegos continuará siendo una jornada desafiante por la fuerza del viento, con momentos de inestabilidad y precipitaciones aisladas. Las autoridades recomiendan extremar precauciones, evitar actividades al aire libre en momentos de ráfagas máximas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Pronóstico del Tiempo en Río Gallegos: qué dice el Servicio Meteorológico Nacional

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo se espera un día ventoso, fresco e inestable en Río Gallegos, con una temperatura mínima de 1°C y una máxima de 14°C.

Durante la madrugada, se prevén lluvias aisladas, con 1°C y viento del sudoeste entre 60 y 69 km/h, con ráfagas de 79 a 87 km/h.

En la mañana, el cielo continuará nublado y ventoso, con 3°C y vientos del sudoeste entre 51 y 59 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 97 km/h.

Por la tarde, aumentará la inestabilidad y podrían registrarse chaparrones, con el termómetro llegando a los 14°C. Se esperan vientos del sudoeste entre 51 y 59 km/h, con ráfagas muy intensas, entre 98 y 106 km/h, siendo el período más complejo de la jornada.

Hacia la noche, el cielo permanecerá ventoso y mayormente nublado, con 11°C y vientos del sudoeste que oscilarán entre 51 y 59 km/h, y ráfagas de hasta 87 km/h.

Pronóstico del Tiempo en Río Gallegos: qué dice Meteored

De acuerdo a Meteored, la mínima será de 6°C y la máxima alcanzará los 12°C durante la tarde.

En la madrugada, el cielo estará entre nubes y claros, con 6°C y vientos del oeste entre 43 y 75 km/h.

Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con valores entre 6 y 7°C y vientos del oeste entre 41 y 69 km/h.

Entre las 11:00 y 14:00, hay probabilidad de lluvia débil del 30%, con acumulados mínimos. Las ráfagas podrían superar los 100 km/h, especialmente durante la tarde, cuando la temperatura llegue a 12°C.

En horas de la tarde y noche, el cielo seguirá parcialmente nublado y ventoso, con marcas entre 9 y 6°C, y vientos intensos del suroeste, con ráfagas que podrían superar los 102 km/h en la tarde y mantenerse fuertes hasta el final del día.

El índice UV alcanzará valores medios, hasta nivel 4, por lo que recomiendan protección ligera si se realizan actividades breves al aire libre.

Pronóstico del Tiempo en Río Gallegos: qué dice Windguru

Para Windguru, el domingo será muy ventoso y fresco, con una temperatura que oscilará entre los 5°C y los 11°C.

El viento del oeste/sudoeste permanecerá intenso todo el día:

Desde la madrugada, velocidades entre 62 y 66 km/h

Durante el día, picos de 79 km/h

Ráfagas entre 93 y 106 km/h entre las 11 y las 17 horas

El cielo variará entre nublado parcial y momentos de baja nubosidad. Podrían registrarse precipitaciones leves alrededor del mediodía.

El viento en Santa Cruz ahora en vivo y en directo

El Clima en Santa Cruz

El clima predominante de la zona es semidesierto patagónico, frío, seco, con vientos constantes procedentes del Pacífico.

Sin embargo conviven dos tipos de clima en la provincia de Santa Cruz: el clima árido patagónico del centro y este y el clima frío húmedo del oeste. En una delgada franja que se extiende de norte a sur a lo largo de la cordillera patagónica, prevalece el clima frío húmedo que tiene la influencia del Pacífico en lo que hace a la producción de lluvias y nieve.

El rasgo típico del clima más distintivo durante la mayor parte de la provincia de Santa Cruz es el soplo casi constante de vientos procedentes del océano Pacífico.

La influencia de este clima frío húmedo no supera los 50 kilómetros desde el límite internacional con Chile, haciéndose evidente el contraste respecto del clima propio de la meseta. Las lluvias son otoñales e invernales. El clima árido patagónico, se caracteriza por tener temperaturas anuales de entre 5 y 10 °C, oscilando en enero de 12 a 20 °C y en julio de -15 a -7 °C.

Las precipitaciones disminuyen de oeste a este, haciendo notorio el contraste paisajístico entre la región montañosa lluviosa del oeste y la meseta de reducidas precipitaciones. El viento que sopla del oeste, noroeste y suroeste, es un verdadero protagonista que erosiona todo a su paso. En la meseta central las precipitaciones son reducidas: varían entre 150 y 200 mm anuales.

Las nevadas son frecuentes en toda la provincia siendo mayores en el oeste en las cercanías de la cordillera que en el este cerca de la costa, pero en general es frecuente ver nieve en toda la provincia, sobre todo en invierno.

Ecosistema de Santa Cruz

En general, el clima de la región es árido y frío con temperaturas muy bajas casi todo el año y fuertes amplitudes térmicas y lluvias insuficientes, determinando el bioma del semidesierto, donde predominan los pastos duros de estepa y tusacs tales como el neneo, coirón y adesmias como la Adesmia campestri y la Adesmia volckmanni. Si bien, la zona de la cuenca del río Santa Cruz en su región extraandina se encuentra favorecida por un clima morigerado merced al fuerte influjo oceánico, esta es la región de las llamadas Pampas de Diana, hacia los contrafuertes y pedemontes andinos también es importante la humedad, hasta el grado de favorecer la existencia de bosques, correspondientes a la selva fría magallánica de fagáceas y coníferas (lenga, cohiue, ñiré, canelo, mañiú, abeto este último, alóctono), aunque debido a las altitudes, la franja húmeda cordillerana, con un promedio anual de precipitaciones de 800 mm, es fría casi todo el año.

Clima en la Patagonia

El clima de la Patagonia se ubica en los de tipo moderado, con cuatro estaciones bien definidas, con primaveras y otoños cortos y largo invierno, y gran amplitud entre las temperaturas de invierno y de verano. Un corte transversal muestra amplitudes térmicas anuales de más de 10° en San Carlos de Bariloche, de más de 17° en Maquinchao, en el corazón de la Meseta, y de unos 13° en Carmen de Patagones, a 30 km del Atlántico. Debido a su altura, el área de Maquinchao (cerca de 800 m sobre el nivel del mar) alcanza excepcionalmente los 30° bajo cero, con to que resulta tan fría como las áreas más frías de la Patagonia austral. La temperatura media en invierno, sin embargo, es de -2°, la misma que en la Tierra del Fuego argentina. Las temperaturas máximas absolutas son altas en la Patagonia, con marcas de hasta 45° en la parte oriental de la mesopotamia configurada por los ríos Colorado y Negro, y un poco menos en Carmen de Patagones. En Maquinchao pueden sobrepasar los 35°, en tanto que alcanzan a los 30° en Ushuaia.

AI sur del paralelo 30°S se hacen dominantes los vientos del oeste, que abandonan en la cordillera su carga de humedad procedente del Pacífico: las lluvias pasan de los 2.000 mm, hasta los 5.000 mm en la vertiente occidental (Chile), a los 600 y 400 mm de precipitación en la oriental (Argentina). En la región extraandina, la zona de máxima sequedad, conformada por la isohieta de los 200 mm de precipitaciones, parte de la porción media del río Colorado y se extiende hacia el sur para cubrir todo el largo hasta el estrecho de Magallanes. La humedad aumenta en el ángulo noreste y hacia el norte del ámbito, amén de hacia el oeste franco, en que llega hasta los 400 mm en la porción sur de la Cordillera -500 mm y más en Tierra del Fuego-, y 800 y hasta 1.000 mm de precipitación en áreas.