ADOSAC anunció paro de 72 horas en el inicio del ciclo lectivo 2025

El lunes próximo está previsto el inicio del ciclo lectivo regular en gran parte del país, y Santa Cruz es una de las provincias que de forma autónoma definió esa fecha para el regreso a las aulas.

Sin embargo, esta semana los gremios docentes ADOSAC y AMET definieron adherir al plan de lucha nacional del lunes próximo convocado por la CGT y CTERA por el cual exigen al gobierno de Javier Milei convocar a las negociaciones salariales nacionales. Además, las entidades sindicales santacruceñas resolvieron sus propias medidas de fuerzas por fuera de esas acciones.

ADOSAC llevó adelante el congreso provincial desde la mañana de ayer y en ese espacio, los docentes decidieron rechazar la oferta salarial y anunciar un paro de 72 horas en toda Santa Cruz.

“Se resuelve no iniciar el ciclo lectivo, con un paro de 72 horas que se llevará adelante el lunes 24, martes 25 y miércoles 26 de febrero que incluyen el paro nacional de 24 horas decretado por CTERA“, indicaron en un comunicado.

“Frente a un gobierno que no duda en reducir la fuente laboral en educación, dejando trabajadores sin su empleo, que paga salarios por debajo de la línea de pobreza, que no repara las instituciones educativas y que digita la matricula de alumnos para superpoblar algunas instituciones que ya no tienen como abrir nuevas secciones y despoblar otras a las que obligará a cerrar cursos”, señalaron.

Además, la entidad sindical demandó que Provincia avance en el mantenimiento escolar para garantizar que los alumnos puedan habitar las aulas.

AMET, si bien adhieren a la huelga convocada por el secretariado general nacional, en Santa Cruz el gremio conducido por Gustavo Basiglio recordó que en asamblea definieron demandar un incremento del 50% al básico y luego aplicar la cláusula gatillo.

Distinta es la situación en la mayor parte de las escuelas de gestión privada donde los docentes no suelen adherirse a las medidas de fuerza que convocan los entidades sindicales de ADOSAC y AMET.

El pasado miércoles, el Consejo Provincial de Educación mantuvo la propuesta de aplicar de manera automática la “cláusula gatillo” todos los meses para acompañar la inflación y una aumento en otros ítems salariales. El jueves hubo marchas en reclamo también por mejores condiciones edilicias en toda la provincia y para evitar el cierre de secciones.