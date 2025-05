Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Aries

Hoy, a medida que los cuerpos planetarios ingresan a una nueva configuración, tus palabras y hechos serán más gentiles y cuidadosos. Tu espíritu revolucionario no será menos violento, pero comenzarás a progresar hacia tus metas a través de la negociación más que por el enfrentamiento. A fuerza d tocar la herida, podría abrirse de nuevo. Evita regresar a ese recuerdo. Leer más…

Tauro

Día de aprendizaje para el siempre fuerte e inteligente Tauro. Jornada provechosa en todo ánimo, incorporarás nuevos conocimientos, que te permitirán entender algo que hasta este momento estaba un poco confuso en tu cabeza. Cuando los ingresos y las cosas buenas parecen haber desaparecido, eso también es un buen síntoma: es señal de que entramos en el flujo inconstante de la vida. Leer más…

Géminis

Prueba con algo que nunca se te había ocurrido que era interesante. Las estrellas tienden a derramar luz sobre las fuentes monetarias, haciendo posible que recibas dinero por una colaboración laboral reciente que realizaste con alguien, o quizás por un matrimonio reciente. Evita hacer promesas que no puedas cumplir, sin importar la buena voluntad que te inspira a pronunciarlas. Leer más…

Cáncer

Estarás cosechando los frutos de todo el tiempo, la atención y concentración que has invertido en tu trabajo. Hoy te llevas una sorpresa que te gustará mucho porque te trae, de cierta manera, algo que siempre habías soñado o al menos te acerca a tu meta. En esta vida no hay brújulas, hay caminos. Te toca recorrerlos todos. Vivir más experiencias con asombro y dicha. Leer más…

Leo

Hoy podrías tener una postura agresiva mientras avanzas con algo. Quizás harás planes para ver cómo abordar una tarea difícil como ser renovar tu hogar o ponerte en buen estado físico. No existen las coincidencias: la mano de azar va guiada por la Fortuna. Todo acto tiene consecuencias. Haz que sean positivas. Leer más…

Virgo

Es posible que sufras un cierto alejamiento de un amigo o una amiga del pasado con la que yo no compartes muchas cosas. Pero eso no será un problema si realmente sientes cariño por esa persona. Busca y encontrarás puntos en común. Hay más de una manera de resolver un enigma, pero solo una que te dejará satisfecho: aquella que tu puedes brindar. Participa. Leer más…

Libra

Las energías planetarias se están alineando en tal forma como para hacer que tus sueños más preciados se hagan realidad. El aspecto en juego promueve el crecimiento y la vitalidad, y nutre todo lo que toca. Tienes esperándote un mes espléndido. Cada vez que te permites perderte, regresas con un nuevo mapa, del mundo y de ti mismo. Leer más…

Escorpio

Para Escorpio será una jornada especial, debido a que será un día donde podrás explorar tus deseos internos y escuchar más lo que quieres en tu interior. Ya sea que ares la tierra, coloques la semilla, cuides la plántula o levantes la cosecha, tu participación en este proceso es relevante y necesaria. Leer más…

Sagitario

Te vas a sentir hoy con mucha mayor actividad mental que física, pero no te debes olvidar de hacer ejercicio o deporte, aunque sea un paseo relajante a última hora. Te interesa estar en forma y mantener el organismo en un estado lo mejor posible. Di lo que sientes, aunque no sea una emoción positiva. Leer más…

Capricornio

Tus inclinaciones futuristas te hacen más propenso/a que cualquier otra persona para cuestionarte sobre los propósitos a largo plazo de los seres humanos en este planeta. Te descubrirás prestando una atención especial a los sucesos actuales. Cuando se trata de trabajar, todo mundo tiene una opinión, y muy pocos arriman el hombro. Concentrate en lo tuyo, nada más. Leer más…

Acuario

En el trabajo, es probable que tus compañeros quieran hacer alguna reunión informal luego del trabajo, no te separes del grupo, intenta integrarte y conocerles de manera un poco más personal. No cuentes ese secreto a la persona que habías elegido. Sería un error. Leer más…

Piscis

No te vendrá mal hoy un poco de ironía a la hora de hablar con alguien que no parece comprenderte muy bien. En cualquier caso, tampoco es nada importante lo que debes tratar con esa persona, así que relájate. Una conversación intrascendente es lo mejor. Es bueno reírse, pero no de los demás, sino de ti mismo. Leer más…