Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una guía turística denuncio maltratos y falta de servicios básicos en un paso fronterizo que conecta la provincia argentina de Santa Cruz con Chile. Se trata de Carolina Rovtar, quien compartió un impactante relato en redes sociales.

El posteo, fechado el 24 de enero de 2025, describió escandalosos episodios ocurridos en el Paso Fronterizo Río Don Guillermo, que conecta la Ruta Nacional 40 con Cerro Castillo. “Me cuesta creer lo que sucedió”, comenzó manifestando.

Rovtar indicó que una pasajera de 80 años, que intentaba ingresar al país, pidió en inglés usar un baño; sin embargo, se encontró con la respuesta de que no había agua ni servicios disponibles. “La pasajera se agarra la panza, su marido la calma. La señora de pelo blanco y piel finita se pone a llorar”, reclamó la guía turística.

“Pedí en migraciones que abran el baño, me dijeron que ellos no tenían nada que ver con eso, que corresponde a Gendarmería Nacional, y no hicieron nada. La pasajera seguía agarrando su panza y llorando”, comentó para luego remarcar que, ante sus insistentes pedidos, un gendarme finalmente accedió a abrir un sanitario.

“Hace 20 años cruzo este paso fronterizo con pasajeros, siempre tierra de nadie, nunca un servicio mínimo como ser un baño!!! 2025 Señores existen los baños secos, si tanto cuesta traer el agua del río que está a 100mtrs”, sostuvo y advirtió: “Fui testigo de todo este destrato y falta de humanidad. Ojalá me encuentre con las autoridades de turismo en ese paso en algún momento, tenemos tanto para charlar!”.

A su vez, comentó que en el control de Gendarmería, con un can que detecta narcóticos, “una pasajera es detenida, le encuentran un frasco “sospechoso”, contenían las cenizas de su marido, que quería visitar Patagonia, y se murió antes. La oficial la interrogó y le hizo tirar las cenizas, sin un poco de compasión, sin humanidad alguna”.

Sobre esta situación, comentó que “allí quedaron las cenizas revoleadas con angustia y a la fuerza, al lado de la antena del paso fronterizo. Era tan peligrosa una abuelita saliendo del país con un puñado de cenizas?….. Descanse en paz”.

No obstante, el 26 de enero, Rovtar se refirió nuevamente al tema en sus redes y dijo que “hablé con la TC de la señora que tuvo el control del can en frontera, me aclaró que luego del control ella y sus hijos decidieron tirar las cenizas allí en el predio fronterizo, lo cual me trae un gran alivio al corazón”. Por tal razón, pidió “disculpas por la confusión y gracias por la empatía”.

De todas maneras, hizo hincapié en que conversó con autoridades de turismo acerca de la falta de baños: “Habrá que presentar cartas formales y seguir sosteniendo el pedido, que ya lleva tantos años, pero que sin duda en un caso de emergencia tiene que haber un sanitario digno”, indicó.

Al cierre de su publicación, recomendó a quienes viajan con pasajeros que usan medicación “indicarles que la lleven en el equipaje de mano, pues el can marca los equipajes grandes si los dejan allí y se hace revisación manual de los mismos”.

Leé más notas de La Opinión Austral