“Es la primera vez que visito Caleta Olivia y fuimos muy bien recibidos. Estamos aquí para servir a Dios con un equipo de personas dedicadas”, comentó la sanadora Leda Bergonzi tras llegar a la ciudad del norte de Santa Cruz.

Será para llevar adelante el Encuentro de Sanación y Liberación que la semana pasada debió ser postergado por las inclemencias climáticas que azotan a la Patagonia.

Bergonzi, quien tiene la habilidad de “percibir el sufrimiento en las personas” y “aliviar sus heridas” mediante la oración y la imposición de manos, aclaró que su labor no es reciente, sino que lleva más de una década trabajando en diversas misiones. “Hace 11 años comenzamos este camino y aunque hace dos años se hizo público, hemos estado trabajando en silencio por mucho tiempo”, mencionó.

Insistió en que no busca protagonismo personal, sino que su objetivo es que las personas encuentren a Dios. “Leda es una mujer igual que todas, no es nada diferente, por lo menos para mí, para otros no. Una persona que eligió seguir a Dios, que viene a traer una buena noticia y que se ha entregado a esta obra, estamos sirviendo a Dios”, expresó.

“Si bien algunos vienen a verme a mí, se llevan a Dios, se llevan el Espíritu Santo. Esto es lo que realmente queremos, porque lo que hacemos es adorar a Dios”, explicó.

También se refirió a los malentendidos en torno a su figura. “Me han llamado ‘sacerdotisa’, pero ese fue un término mal empleado. Soy simplemente un instrumento de Dios. El obispo ha reconocido mi carisma de sanación y liberación y la iglesia me acompaña en esta labor”, sostuvo.

Gran convocatoria en Caleta Olivia

La llegada de Bergonzi ha movilizado a fieles y vecinos de Caleta Olivia y áreas circundantes, incluyendo visitantes del vecino país de Chile.

Este sábado, en el Complejo Municipal Ingeniero Knudsen se realiza el Encuentro de Sanación y Liberación, con misa presidida por el obispo auxiliar Fabián González Balsa y bendición individual de Leda.

“Me da lástima que algunos no puedan asistir, pero les invito a traer fotografías de sus seres queridos para recibir la bendición. Dios no tiene límites de espacio ni tiempo”, afirmó.

El evento será televisado, ante lo cual Bergonzi invitó a unirse en oración durante el encuentro. “Gracias a todos por recibirme con tanto amor. Somos una iglesia en movimiento y necesitamos recibir y apoyar a los que llegan”, concluyó.