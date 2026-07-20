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Mientras gran parte de Santa Cruz continúa bajo temperaturas bajo cero y con nuevas nevadas registradas en distintas localidades, el presidente de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), Julio Bujer, aseguró que la Provincia sigue realizando el mantenimiento de las rutas nacionales, aunque denunció que Vialidad Nacional mantiene una deuda superior a los 15 millones de pesos por las tareas efectuadas mediante convenio.

En una entrevista con LU12 AM680 de Río Gallegos, el funcionario explicó que el operativo invernal se desarrolla con equipos distribuidos en todo el territorio provincial y confirmó que, tras las intensas nevadas, las rutas que se encontraban afectadas fueron despejadas, aunque remarcó que las bajas temperaturas continúan generando sectores con hielo y escarcha.

“Vialidad Nacional todavía no nos ha hecho efectivo el convenio del año pasado. Hoy estamos rondando entre 15 y 17 millones de pesos la deuda“, sostuvo.

La deuda con Vialidad Nacional

Bujer señaló que, pese a la falta de pago, la Provincia continúa trabajando sobre rutas nacionales por decisión del Gobierno de Santa Cruz. “Seguimos trabajando por una decisión política del gobernador de seguir manteniendo las rutas en condiciones“, expresó.

Las bajas temperaturas y la acumulación de nieve y escarcha complican la transitabilidad en distintas rutas de Santa Cruz.

En ese sentido, recordó que las rutas provinciales son responsabilidad directa de la AGVP, mientras que las nacionales son atendidas en el marco del Convenio de Transferencia de Funciones Operativas firmado con Nación.

“Las rutas provinciales las tenemos que mantener sí o sí porque son nuestras y las rutas nacionales, por convenio con Vialidad Nacional, las vamos a mantener igual“, afirmó.

Además, explicó que la Provincia decidió continuar con las tareas pese al retraso en los pagos. “El gobernador, cuando se estaba por firmar el convenio, pidió que se avance y que la Provincia haga frente a este convenio. Así lo estamos haciendo. Seguimos avanzando y seguimos trabajando para el bien de la sociedad de Santa Cruz“, indicó.

Un reclamo que la Provincia mantiene desde 2025

El planteo no es nuevo. En diciembre de 2025, durante la Asamblea Anual del Consejo Vial Federal realizada en Buenos Aires, Santa Cruz ya había advertido sobre el crecimiento de la deuda de Vialidad Nacional.

En ese momento, Bujer había informado que el pasivo acumulado alcanzaba los 11.000 millones de pesos, incluyendo certificados de obra y redeterminaciones de precios.

Entonces también había anticipado que la Provincia no podía sostener indefinidamente las tareas de mantenimiento sin los fondos comprometidos por Nación y que algunos trabajos de mayor envergadura debían quedar temporalmente suspendidos.

Firma del Convenio de Transferencia de Funciones Operativas (TFO) con el ministro de Economía, Ezequiel Verbes, el presidente de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), Julio César Bujer; y el administrador general de Vialidad Nacional Marcelo Jorge Campoy, el gerente Ejecutivo de Operaciones y Mantenimiento Fernando Novoa y la coordinadora técnica María Alicia Rivero.

Pese a ello, en abril de este año el Gobierno de Santa Cruz renovó el Convenio de Transferencia de Funciones Operativas con la Dirección Nacional de Vialidad para continuar interviniendo sobre las rutas nacionales 3, 40, 281 y 288 durante la temporada invernal.

Las rutas ya fueron despejadas de nieve

Consultado sobre el estado actual de la red vial, Bujer explicó que los equipos continúan desplegados en distintos puntos de la provincia.

“Sobre la Ruta Nacional 3, saliendo de Río Gallegos, estaba cortada porque estaban trabajando las máquinas de Vialidad Nacional entre Monte Aymond y Monte León“, explicó.

En cuanto al trabajo de la AGVP, detalló que las tareas se concentraron principalmente en la Cuenca Carbonífera y la zona centro.

“Nosotros tenemos la zona de 28 de Noviembre, Río Turbio y Esperanza, donde estamos haciendo todo el despeje de nieve, el tirado de sal y dejando transitable toda esa zona“, indicó.

Durante las últimas horas, las máquinas continuaron trabajando para retirar la nieve acumulada y distribuir sal sobre la calzada, permitiendo recuperar la transitabilidad en los sectores afectados.

Advierten que volverá a nevar

Aunque las rutas fueron despejadas, Bujer advirtió que el pronóstico indica nuevas nevadas para los próximos días.

“Vamos a tener muy bajas temperaturas y llegando al fin de semana y arrancando la semana que viene vamos a tener nevadas en toda la provincia otra vez“, señaló.

El presidente de la AGVP recordó además que el norte santacruceño ya registró importantes acumulaciones de nieve durante los últimos días.

“En zona norte tuvimos nevadas bastante importantes, se pudo trabajar bien y sortear esta situación, pero creemos que la próxima nevada va a ser más compleja“, afirmó.

Cómo trabaja el operativo invernal

El operativo invernal moviliza personal, maquinaria e insumos distribuidos estratégicamente en distintos puntos de Santa Cruz.

Bujer explicó que la AGVP cuenta con 29 puestos fijos y móviles distribuidos en toda la provincia.

“En cada puesto tenemos personal, motoniveladoras, camionetas, sal, combustible y todos los recaudos necesarios para trabajar“, explicó.

Además, indicó que diariamente se reorganiza la logística para garantizar la disponibilidad de insumos.

“Hoy tuvimos una reunión de equipo y ya estamos abasteciendo nuevamente cada uno de los puestos con combustible y sal, porque durante el fin de semana se consumió mucho material“, precisó.

El pedido a quienes viajan

El titular de Vialidad Provincial insistió en la importancia de extremar las medidas de seguridad antes de salir a la ruta.

“Pedimos a la gente que transita por las rutas que circule con cadenas y tome todos los recaudos necesarios“, manifestó.

También dirigió el mensaje a los transportistas. “Les pedimos también a los camioneros que coloquen cadenas. Cuando un camión pierde estabilidad es muy complicado después retirarlo y además puede afectar a otros vehículos“, advirtió.

El Plan Invernal 2026 continúa desarrollándose de manera ininterrumpida.

Respecto de las cubiertas, señaló que el uso de cadenas sigue siendo la alternativa más accesible.

“Las cubiertas con clavos funcionan muy bien, pero son más costosas. La cadena es más fácil de colocar y retirar“, sostuvo.

Protección Civil pidió evitar viajes que no sean necesarios

Las recomendaciones coinciden con las emitidas por la Subsecretaría de Protección Civil.

La subsecretaria Sandra Gordillo informó que continúa restringida la circulación sobre algunos sectores de la Ruta Nacional 3, particularmente entre Río Gallegos y Comandante Luis Piedrabuena, debido a la presencia de escarcha y las tareas de despeje.

“Está trabajando Vialidad, pero ha nevado mucho por esos lados. Las temperaturas son muy bajas y ese es el problema: no se logra deshelar la calzada“, explicó.

La funcionaria pidió evitar desplazamientos que no sean imprescindibles.

“Antes de salir hay que consultar el estado de las rutas, avisar a la familia el recorrido, viajar con cadenas, llevar agua, alimentos, mantas y suficiente combustible“, recomendó.

También recordó que es preferible no circular durante la noche mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

Una aplicación para consultar el estado de las rutas

Bujer adelantó que Vialidad Provincial se encuentra en la etapa final del desarrollo de una aplicación para teléfonos celulares.

“Calculamos que en una semana ya la vamos a estar lanzando. La gente la podrá descargar y consultar directamente cómo se encuentra cada ruta de la provincia“, anunció.

Hasta que esa herramienta esté disponible, la información sobre transitabilidad continúa actualizándose a través de los canales oficiales de la Administración General de Vialidad Provincial.

Equipamiento para el personal

El presidente de la AGVP también se refirió a las condiciones de trabajo del personal que permanece apostado en las rutas durante toda la temporada invernal.

Indicó que se entregó indumentaria específica para bajas temperaturas y que todos los puestos cuentan con conectividad mediante Wi-Fi o Starlink, lo que permite mantener comunicación permanente con los equipos distribuidos en el territorio.

Asimismo, destacó que durante la actual gestión se incorporaron motoniveladoras, cargadoras, camionetas y que se encuentra en marcha un proceso licitatorio para la compra de nuevos camiones destinados, entre otras tareas, a la distribución de sal durante el operativo invernal.

Mientras las máquinas continúan trabajando sobre la red vial santacruceña y el pronóstico anticipa nuevas nevadas para los próximos días, desde la AGVP reiteraron que el objetivo es mantener las rutas transitables y asistir a quienes deban desplazarse por la provincia, al tiempo que insistieron en el reclamo por los fondos adeudados por Vialidad Nacional.