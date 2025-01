Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Santa Cruz tuvo una octava noche destacada en el 59° Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María.

Este viernes, Ramón Méndez, en reemplazo de Sebastián Ferrari, compitió con “La Torcaza” de El Fogón de los Gauchos del Líbano en Gurupa Surera, Marcos Retamal montó a “La Cachavacha” de Marcelo Martinenco en Bastos con Encimera y Ariel Schunk, a “La Baguala” de Los Hermanos Tolosa en Crina Limpia.

Los tres jinetes sumaron puntos para Santa Cruz y no fue la única buena noticia del día. El delegado provincial Fabián Reynoso confirmó que el jinete Esteban Hueicha, quien se lesionó este domingo, fue intervenido quirúrgicamente de manera exitosa.

De esta manera con 5.33 puntos de Schunk, 4. 66 de Mendez y 6.33 de Retamal, la delegación acumula un total 24.65 puntos.

Schunk, quien este viernes sumó sus primeros puntos, manifestó a La Opinión Austral: “Traté de buscar los puntos todas las noches, por ahí me tocó un caballito muy chico por ahí, me saltaba la campana, no me hallo con la espuela, pero lo disfruté mucho, lo estoy disfrutando mucho y por eso era la sonrisa cada vez que me bajaba. Creo que fue en la tercera noche que monté el mejor caballo que hay en la categoría pelo de la Argentina, estaba muy contento. Gracias a Dios estamos bien y con ganas de seguir para adelante como siempre”.

En particular, sobre la categoría el gregorense observó: “El año pasado estaban andando muy fuerte los caballos y hoy están andando más fuerte me parece, quedó demostrado en varias noches, en cinco noches que quedaron cuatro muchachos y en una solo cinco. El festival está en un nivel muy alto en lo que es caballada y campeonato“.

Finalizando, en cuanto al nivel de competencia, sostuvo: “Fue uno de los mejores años. Ha sido uno de los mejores festivales que ha salido a nivel de competencia. Hoy todavía se está compitiendo y hoy todavía los basteros están participando con un lugar, va a estar peleado hasta el domingo”.