Ana Requena Aguilar, jefa de Género de eldiario.es dará una charla y un taller en Argentina

La periodista y redactora jefa de Género de eldiario.es, Ana Requena Aguilar, presentará en Buenos Aires su nuevo libro y realizará un taller para periodistas en Rosario, actividades impulsadas por el Centro Cultural de España en Argentina, con una propuesta que invita a repensar el feminismo frente al relato "del terror sexual".

Requena Aguilar, que también es cofundadora del medio español donde se desempeña con el rol que en Argentina se denomina editora de Género, compartirá el próximo martes la charla abierta Feminismo vibrante contra el terror sexual, junto a la periodista argentina Luciana Peker.

'Feminismo vibrante. Si no hay placer, no es nuestra revolución', editado por Roca Editorial es el último libro de la periodista española, donde la autora entrecruza lo político y la intimidad.

"La charla es a partir del libro, para contar cómo ese feminismo vibrante puede combatir el relato del terror sexual, cómo en los últimos años las violencias sexuales han salido del armario y hay una ruptura histórica de incidencia de las mujeres, Eso es bueno y muy necesario, pero a veces seguimos con discursos que acaban poniendo el foco en el miedo, la alarma, el peligro y utilizando esas violencias sexuales que están emergiendo para crear un relato del terror sexual que acaba por disciplinar a las mujeres, por atemorizarlas, y hacernos sentir que en el terreno de la sexualidad solo nos pueden pasar cosas malas", dijo la periodista a Télam.

Requena Aguilar explicó que "el feminismo vibrante es una apuesta por un feminismo que hable de la sexualidad, del sexo, del placer, del goce en un sentido amplio, para hablar de lo que sí queremos, del cambio que queremos en los estigmas, estereotipos, para intentar armar un feminismo que amplié las posibilidades de disfrute de las mujeres y nos construya como sujetos deseantes".

La actividad será el martes 4 a las 19 en Paraná 1159, sede del Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA).

En tanto, el miércoles 6 de diciembre de 18 a 20h, la periodista española junto a su colega argentina Sonia Tessa coordinará el taller gratuito Periodismo feminista para contar las desigualdades (y cambiarlas) en la Mediateca del CCPE de Rosario, actividad que requiere inscripción en www.ccpe.org.ar.

Tessa es una periodista especializada en género que trabaja en Página 12 y Radio Nacional.

"En el taller vamos a intentar generar un espacio de reflexión conjunta y debate sobre el momento en que estamos, qué puede aportar el periodismo con perspectiva de género, cómo hacemos ese periodismo en los momentos actuales, qué aprendimos de lo que sirve y lo que no, y los retos a los que nos enfrentamos, y pensar estrategias para combatir la ola reaccionaria", adelantó la periodista española.

Requena Aguilar creó el blog "Micromachismos" en 2014, y ha recibido varios premios por su labor periodística de compromiso y promoción de la igualdad.

(Télam)