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La Asignación Universal por Hijo (AUH) es una de las coberturas sociales de mayor alcance de la Administración Nacional de la Seguridaduridad Social (Anses). El programa está destinado a brindar asistencia a grupos familiares con menores de edad cuyos progenitores o tutores se encuentren desempleados, se desempeñen en la economía informal o registren ingresos encuadrados dentro de los topes fijados por la reglamentación.

El marco regulatorio fijado por el organismo establece límites de edad estrictos para mantener la prestación. De acuerdo con las normas del sistema, la condición de beneficiario cesa de manera automática en el momento en que el titular alcance la mayoría de edad.

La interrupción de la asignación se aplica sin tomar en cuenta el trayecto pedagógico que tramite el joven. La continuidad de los estudios en el nivel secundario, terciario o universitario no actúa como eximición ni extiende la liquidación del haber mensual.

AUH después de los 18 años: una sola excepción

La normativa prevé una sola excepción a la caducidad por edad límite, la cual contempla a los titulares con discapacidad. En estas situaciones particulares, el beneficio permanece activo sin un tope de edad prefijado para su percepción.

Para mantener la liquidación en casos de discapacidad, se exige la presentación y vigencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si dicho documento vence sin la correspondiente renovación registrada en el sistema de Anses, el organismo procede a la suspensión preventiva del depósito.

En caso de que el apoderado presente la actualización del CUD con posterioridad al vencimiento, el sistema rehabilita la liquidación habitual. Sin embargo, los haberes devengados durante el período en que la prestación permaneció suspendida no se efectivizan de manera retroactiva.

La baja de la asignación principal afecta a otros programas de asistencia social complementarios que utilizan la nómina de la AUH como padrón de liquidación. Al caducar la cobertura por límite de edad, cesan las acreditaciones correspondientes a la Tarjeta Alimentar y a la Ayuda Escolar Anual.

El fin de la asignación implica también la caducidad de la Tarifa Social asignada al usuario. Este beneficio otorga una bonificación del 55 % en las tarifas del transporte público abonadas mediante la tarjeta SUBE a los titulares de derechos de Anses.

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