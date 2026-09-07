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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pondrá en marcha el cronograma oficial de pagos correspondiente a septiembre 2026. La acreditación de haberes para jubilados, pensionados y asignaciones incorpora un incremento, sumado a la liquidación de un bono extraordinario.

La suma adicional está dirigida a los sectores de menores ingresos dentro del sistema previsional. De este modo, los titulares que perciben la jubilación mínima obtendrán el aporte extraordinario en forma íntegra, mientras que los haberes situados por encima de ese piso percibirán un monto proporcional para equiparar la diferencia hasta el límite establecido por el organismo.

Jubilación septiembre 2026: cómo quedaron los montos

Para el octavo mes del año, el haber mínimo quedó en $428.633,20. Al contemplar la liquidación del refuerzo económico de $70.000, los beneficiarios ubicados en el primer escalón de ingresos percibirán un total de $498.633,20.

En el extremo opuesto del escalafón previsional, el haber máximo del sistema alcanza un valor aproximado de $2.884.300. Dicho estrato no reúne los requisitos para la percepción del beneficio compensatorio de suma fija.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una prestación orientada a personas mayores de 65 años que no acreditan los 30 años de aportes requeridos por el régimen contributivo, se estableció en $342.906,56. Con el agregado de la compensación extra, la liquidación final para este grupo asciende a $412.906,56.

En el segmento de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez, destinadas a personas en situación de vulnerabilidad social o incapacidad laboral, el haber mensual base se fijó en $300.043,24. Al sumarse el refuerzo complementario, el ingreso definitivo alcanza los $370.043,24.

Calendario de pagos: jubilaciones septiembre

El cronograma de pagos para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo comenzará el lunes 8 de septiembre. Las fechas de cobro asignadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) quedaron determinadas de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: 8 de septiembre

DNI terminado en 1: 9 de septiembre

DNI terminado en 2: 10 de septiembre

DNI terminado en 3: 11 de septiembre MIRA TAMBIÉN Murió Norberto Galasso, el reconocido historiador y ensayista argentino Amenaza de tiroteo en un colegio de Río Gallegos: días antes habían golpeado a un adolescente a la salida y lo dejaron internado

DNI terminado en 4: 14 de septiembre

DNI terminado en 5: 15 de septiembre

DNI terminado en 6: 16 de septiembre

DNI terminado en 7: 17 de septiembre

DNI terminado en 8: 18 de septiembre

DNI terminado en 9: 21 de septiembre

En tanto, la liquidación para los beneficiarios con haberes superiores al haber mínimo previsional se activará a partir de la tercera semana del mes de la siguiente forma:

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