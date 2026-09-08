Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno confirmó una actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) con vigencia hasta el primer cuatrimestre del próximo año. La medida impacta en los importes que liquida la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a los titulares de la Prestación por Desempleo.

La decisión quedó instrumentada mediante la Resolución 4/2026 emanada del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. La fijación por decreto que se aplicó tras no alcanzar un consenso entre las representaciones de las centrales obreras y las cámaras patronales del sector privado.

El marco regulatorio determina que la Prestación por Desempleo mantenga un vínculo indexatorio respecto a la remuneración mínima legal. Por este motivo, los reajustes en el piso salarial modifican de manera simultánea las escalas superiores e inferiores del esquema de asistencia.

Prestación por Desempleo septiembre 2026

Durante septiembre de 2026, el SMVM será de $383.800. En consecuencia, el tope inferior del beneficio se fijó en $191.900, mientras que el haber máximo otorgado alcanzó un techo de $383.800.

Para el ciclo correspondiente a octubre de 2026, el haber mínimo de convenio se actualizará a $391.200. Esta readecuación reajustará la Prestación por Desempleo, llevando el tope mínimo a la suma de $195.600 y el límite superior a un total de $391.200.

La ley vigente estipula que la liquidación del haber mensual equivale al 75% de la mejor remuneración neta, normal y habitual cobrada por el trabajador en los seis meses previos a la desvinculación laboral. Sin embargo, el marco legal impone una banda de contención donde la asignación no puede resultar inferior al 50% del SMVM, así como tampoco puede rebasar el 100% de dicho valor de referencia.

El esquema proyectado continuará con adecuaciones en noviembre ($398.800 de SMVM), diciembre ($406.400), enero de 2027 ($414.200), febrero ($422.000) y marzo ($429.600). El trayecto finalizará en abril de 2027 con un salario base de $437.000, fijando el piso de desempleo en $218.500 y el techo en $437.000.

El programa está dirigido a empleados bajo relación de dependencia que hayan sufrido el cierre del vínculo laboral por despido sin causa, finalización de contrato u otras contingencias ajenas a su voluntad, siempre que acrediten los aportes exigidos por ley.

Todas las noticias de ANSES, en La Opinión Austral.

Leé más notas de la redacción