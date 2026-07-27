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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continuará esta semana con el calendario de pagos correspondiente a julio 2026. A partir de este lunes, el organismo liquida los haberes a los titulares cuyos documentos nacionales de identidad registran las terminaciones previstas para el cierre del mes.

Cabe recordar que las liquidaciones en el séptimo mes del año incorporan un aumento del 2,15%, calculado de acuerdo con el mecanismo de movilidad previsional vigente, el cual actualiza los montos en función de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En forma paralela, el Gobierno mantiene el refuerzo económico extraordinario de $70.000. Este subsidio complementario está destinado a los beneficiarios de la haber mínimo del sistema previsional y a los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC).

Cronograma ANSES julio 2026: ¿Cuándo cobro?

El cronograma de pagos correspondiente a las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo se estructura según el último dígito del documento. Los beneficiarios con DNI finalizados en 4 y 5 perciben sus haberes este lunes 27 de julio.

La acreditación para este segmento previsional continúa el 28 de julio para los documentos terminados en 6 y 7. El esquema finaliza el 29 de julio con el pago a los titulares con DNI concluidos en 8 y 9.

Respecto de la Prestación por Desempleo, beneficio gestionado para trabajadores asalariados despedidos sin justa causa, las liquidaciones del 27 de julio contemplan a las terminaciones de DNI 6 y 7. El pago de la asignación por desempleo concluye el 28 de julio, fecha estipulada para los beneficiarios cuyos documentos finalizan en los números 8 y 9.

En cuanto a la Asignación por Maternidad, la Anses estableció un plazo único de acreditación bancaria que abarca desde el 14 de julio hasta el 11 de agosto, sin diferenciación por la numeración del documento de identidad.

Las Asignaciones de Pago Único —prestaciones de pago extraordinario otorgadas por eventos de Matrimonio, Nacimiento y Adopción— disponen de una ventana de cobro unificada que se extenderá hasta el 11 de agosto para todas las terminaciones de DNI.

En tanto, las Asignaciones Familiares vinculadas a las Pensiones No Contributivas (PNC) mantienen su calendario habilitado desde el 8 de julio, permaneciendo abiertas las liquidaciones en las entidades bancarias hasta el 11 de agosto.

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