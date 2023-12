Con pesar, las redes sociales se hacen eco del fallecimiento de María Seoane

Con tristeza y admiración, figuras de la cultura, la política, la literatura y la comunicación despidieron desde sus cuentas de redes sociales a la periodista y escritora María Seoane, que falleció hoy a los 75 años en la ciudad de Buenos Aires.

Las redes sociales se poblaron de mensajes de dolor, despedida y pesar por el fallecimiento de la autora de una docena de libros, entre ellos "El dictador", "El saqueo de la Argentina", "La Noche de los lápices" y "Todo o nada", a quien calificaron como "alguien irremplazable para el periodismo, la cultura y las ideas", "un lujo de periodista", "maestra", "inteligentísima" y portadora de una "carrera periodística que nunca se alejó de las causas populares".

"María Seoane, gran periodista, escritora y militante comprometida. Querida María, te vamos a extrañar mucho", escribió en su cuenta de X (ex Twitter) la exvicepresidenta Cristina Fernádez de Kirchner junto al emoji de un corazón, mientras que el exministro Daniel Filmus expresó: "No lo puedo creer. Falleció una gran intelectual y periodista. Siempre del lado de las causas justas. La vamos a extrañar mucho. Por suerte nos quedan sus obras".

Otra voz que se expresó sobre la triste noticia es la del escritor y periodista Vicente Muleiro, quien escribió en su muro de Facebook sobre Seoane: "Enjundiosa, talentosa, inteligentísima, manejaba el arte de juntar amigos. Subrayaba la amistad con intensidad y sin esfuerzo. Compartimos intensas y bravas aventuras periodísticas coronadas con la escritura conjunta de "El dictador". Se nos fue una luchadora de alta intensidad y en mi caso también una hermana de la vida sin reposición. Lo que más hay es duelo".

El historiador Felipe Pigna escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto de la autora: "Hasta siempre querida amiga María Seoane. Te vamos a extrañar muchísimo".

"Amiga querida y entrañable, me desperté con la noticia de tu muerte. Me cuesta soportarlo. Tu generosidad, tu talento y tu ética siempre me sirvieron de guía. María Seoane batallaste hasta el último día por una sociedad mejor, más justa y solidaria. Te abrazo en algún lugar", escribió con emoción el periodista Osvaldo Quiroga.

La Legislatura porteña también utilizó su muro de la ex red social Twitter para despedir a quien fuera homenajeada en ese mismo ámbito: "La Legislatura expresa su pesar por el fallecimiento de la Ciudadana Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Seoane, y envía sus condolencias a familiares y seres queridos".

Asimismo, desde el ámbito de la política, la ex secretaria Legal y Técnica de la Presidencia Vilma Ibarra consideró "muy triste la pérdida de María Seoane", a quien definió como "una gran persona, excelente escritora y siempre comprometida con la defensa de los derechos humanos", en un mensaje que posteó en la red social X.

Organizaciones como la Asociación Argentina de Actores y Radio Nacional -de donde fuera directora desde 2009 hasta su renuncia en 2015- también despidieron desde sus redes sociales a Seoane, quien trabajó en diario Clarín y que en los últimos años se había desempeñado como asesora periodística y editorial de Caras y Caretas. (Télam)