La argentina Mónica Josid es la ganadora del Mundial de Escritura 2023

La argentina residente en Pamplona Mónica Josid resultó la ganadora en la categoría adultos de la reciente edición del Mundial de Escritura, el evento en línea creado por el escritor y docente Santiago Llach que promueve el hábito de la escritura y la edición, con su texto "Una canción de los Beatles".

La competencia en modalidad online, gratuita y abierta a personas de todas las edades y nacionalidades consagró Josid, que recibirá un premio de 1.000 dólares, y a su equipo llamado Agítese antes de usar y conformado por Jodid, además de Andrea Mujica, Socorro Díaz Colodrero, Eva Dimopulos, Daniel León, Lorena Radic, Loreto Jorquera, Natalia Molozaj, Carolina De Michele y Violeta Gonzales Blanco, quienes percibirán como retribución 4.000 dólares para repartir entre los integrantes.

El segundo lugar fue para Juan Randle con el texto "Los peces y los pescados", y el tercero para Tomás Barrios con "Cruzar un monstruo", mientras que Victoria Martín, de Puerto Madryn, fue la goleadora de esta categoría", informan.

La selección estuvo a cargo de la escritora española Luna Miguel, el poeta costarricense Luis Chaves y la escritora mexicana Isabel Zapata, quienes eligieron los textos ganadores de la categoría adultos entre los finalistas de las ediciones IX y X del Mundial.

En la selección de adolescentes, la tarea recayó en Ana Catania, Julia Moret y Mercedes Güiraldes, mientras que Adriana Riva, Adriana Fernández y Nicolás Schuff eligieron a los ganadores de la categoría niños.

"A través de atmósferas bien dibujadas y de diálogos que revelan una persona autora con excelente oído, este cuento fluye y logra adentrarnos al razonamiento de su personaje principal. En pocos párrafos, se delinea un estado de ánimo complejo que se trenza no solo con lo que pasa en el momento, sino con una historia familiar y un legado que ilumina el presente", dijo Zapata sobre el texto de Josid.

Por otro lado, todos los finalistas se encuentran participando de clínicas de escritura con Llach y Sebastián García Uldry y, entre ellos, se seleccionará un texto para ser publicado en Vinilo Editora.

En la categoría adolescentes la ganadora fue María Paula Sierra Charry de Bogotá, Colombia, con "Luego que por qué me da pena mirarte a la cara", y su equipo que resultó también ganador de la categoría es Corazón de Cardenal.

El segundo fue para Anya Lunari Jedreirich con el texto "Luego que por qué me da pena mirarte a la cara" y el tercero para Abril Beautemps, con "Mapi y pami".

Los finalistas de la categoría adolescentes participarán en un taller de escritura y publicarán sus textos en un fanzine.

Sobre el texto de Sierra Charry, Güiraldes apuntó que es un "relato intrigante y misterioso, escrito en segunda persona, sobre un (o una) fóbico social, un bicho raro solitario y solipsista, que un día se enamora, aun sin ser correspondido".

En el caso de niños, se consagraron ganadores Tobías Hanny (Chile, 6 a 9 años), Emma Kobernick (Argentina, 10 a 11 años) y Facundo Besteiro Montemayor (Argentina, 12 a 13 años), sobre cuyos textos "los jurados destacaron su humor, inteligencia, forma de narración y creatividad".

Además, se definieron los ganadores del Mundial de Poesía que van a participar de una antología que publicará editorial Híbrida a partir de la elección del jurado integrado por Silvina Giaganti, Julieta Mortati y Marina Mariasch que definió los 53 poemas a publicarse de Pia Mac Laughlin, Mía Mántaras, Estefanía Nieto, María Celestina Soriano, entre muchos otros.

Como modalidad, durante el Mundial de Escritura cada participante escribe un texto diario de 3.000 caracteres durante dos semanas, que en el caso de los chicos de hasta 12 años el mínimo de caracteres diarios se reduce a la mitad, y si bien se juega en equipos, cada miembro escribe sus propios textos de manera individual a partir de ejercicios propuestos por diferentes escritores.

Luego de las distintas etapas de escritura, cada equipo selecciona un texto de uno de sus miembros que serán leídos por jurados de preselección hasta quedar 10 textos finalistas de donde surgen los textos ganadores.

En el evento creado por Llach y organizado por Luciana Cáncer y Giuliana Migale Rocco que nació como competencia en 2020, participaron más de 50.000 personas de más de 50 países.

Entre los reconocidos escritores que fueron convocados a participar desde el primer encuentro estuvieron los estadounidenses Peter Orner, Amy Fusselman y Tess Gallagher, la argentina Leila Guerriero, el chileno Alejandro Zambra y el español Javier Cercas. (Télam)