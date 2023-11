Obras de Elda Cerrato representan a la Argentina en la Bienal de Shangai

Elda Cerrato, la reconocida artista y docente que falleció en febrero pasado, representa al país en la 14 edición de la Bienal de Shanghai, el evento de arte contemporáneo más importante de Asia que desde ahora y hasta marzo próximo se presenta en esa ciudad china bajo el título "Cosmos Cinema".

Lanzada por primera vez en 1996, la Bienal de Shanghai es la primera bienal internacional de la República Popular China dedicada al arte contemporáneo que incluye en la presente edición la obra de más de 80 artistas que trabajan en China y el mundo, desde principios del siglo XX a la actualidad, y tiene como curador a Anton Vidokle.

"Las obras incluidas en la exposición son tan variadas en sus formas y enfoques como lo son las lecturas de las constelaciones. Reflexionan sobre diversas cosmologías y realidades microcósmicas, indicando las distintas maneras en que la humanidad interactúa con el cosmos y lo entiende", indican el equipo curatorial, y como punto de partida está el asombro, puntualizan los organizadores.

"¿Cómo encajamos en los sistemas que rigen el tiempo y el espacio? ¿Funcionan los mismos principios a todas las escalas y cómo puede cambiar nuestro comportamiento terrestre nuestra comprensión del cosmos? ¿Cómo convivimos, como especie y con otras no humanas, en la Tierra y más allá de ella?", señalan.

Cerrato fue influenciada como tantos otros artistas por la apertura científica del cosmos y la carrera espacial iniciada a fines de los 50, prolongada en la década siguiente.

En la Bienal se incluyen serigrafías sobre papel vegetal y una instalación realizada por la artista junto a Luciano Zubillaga, su hijo.

La pieza "Okidanokh / Ocultamientos IV" integra una serie de colaboraciones entre Cerrato y su hijo: "Reunión Familiar: Recapitulaciones en el final de la vida".

El término Okidanokh es tomado de George Ivanovich Gurdjieff, y refiere a la energía original, la primera emanación del solar absoluto, causa fundamental de todos los fenómenos cósmicos.

Incluso, en su búsqueda sobre el "sentido de la vida" -muy patente en su serie Ser Beta-, atravesada por su formación en bioquímica y la mirada mística con el pensamiento de Gurdjieff y la Escuela del Cuarto Camino de la que participó, llevaron a la artista a instalarse en Caracas, Venezuela, junto a su esposo en 1960.

Cerrato (Asti, Italia, 1930- Buenos Aires, Argentina, 2023), artista, docente e investigadora, indagó en la memoria personal y colectiva. En su obra convive el conocimiento científico, la espiritualidad y el compromiso político.

Sus obras integran colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes, el Malba, el Moderno de Buenos Aires, el Tamayo de México y el Reina Sofía de Madrid, entre otros.

Cerrato es a su vez, la única artista argentina cuya obra integra la Bienal de San Pablo bajo el nombre "Coreografías de lo imposible", que presenta piezas también influenciadas por las enseñanzas de Gurdjieff, basada en parte por el pensamiento sufí.

En 2022 fue galardonada con el Premio Velázquez de las Artes Plásticas, que otorga España, en reconocimiento al "amplio y sostenido trabajo artístico experimental, hasta fechas recientes poco reconocido", y recibió el Premio a la Trayectoria Artística que otorga el Salón Nacional de Artes Visuales.

Por otra parte, la elección temática del cosmos para la Bienal se relaciona con el acercamiento de Vidokle a la filosofía del cosmismo ruso en 2012 a partir de conversaciones con el filósofo Boris Groys e Ilya Kabakov. "Desde que somos capaces de mirar hacia arriba, los seres humanos hemos observado el cielo, intuyendo una relación entre nuestras vidas en la Tierra y los acontecimientos más allá de su atmósfera", escribe Vidokle.

"Cosmos Cinema ofrece a los visitantes un espacio-tiempo en el que reflexionar sobre el funcionamiento del cosmos y nuestro lugar en él", en una invitación a "encontrar nuevos significados forjando conexiones inesperadas".

Por eso, la Bienal aborda el modo en que los artistas hicieron "avanzar nuestra comprensión de la relación entre la vida en la Tierra y el cosmos que la nutre y condiciona la vida humana y no humana".

Sobre todo en una ciudad como Shanghai por "su rica historia de compromiso filosófico y artístico con lo cosmológico, su historia cosmopolita como punto de conexión de Asia Oriental con el mundo", decía el curador, sobre la ciudad pronta a convertirse en uno de los principales centros del programa espacial chino.

La 14 Shanghai Biennale abrió sus puertas el 9 de noviembre y finaliza el 31 de marzo en Shangai. Es el evento de arte contemporáneo más antiguo del país y uno de los acontecimientos artísticos más influyentes de Asia, ubicada en el Power Station of Art (una ex central eléctrica), el primer museo estatal dedicado al arte contemporáneo de China continental inaugurado en octubre de 2012. (Télam)