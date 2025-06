Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la quinta oportunidad para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Austria. La decimoprimera fecha del calendario 2025 se lleva a cabo en el Circuito Red Bull Racing.

Con el neerlandés Verstappen como campeón defensor, y el equipo inglés McLaren con el título de constructores, la expectativa está puesta en la quinta prueba del piloto argentino, que viene de tres jornadas con magros resultados, y un repunte en Canadá en su cuarta presentación.

Por su parte, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

Este viernes, el joven de Pilar comenzó su actividad en el GP de Austria con su presentación en las dos primeras practicas libres, finalizando en el decimosexto lugar en la primera y último en la segunda.

Tras esta actuación, Colapinto declaró: “No fue muy bien, no me sentí muy cómodo en general. En curvas rápidas, más que nada, que es un poco mi fuerte, no estuve muy cómodo con el auto. Un balance muy diferente de una curva a otra. Nada, hay que trabajar para volver un poco más fuertes mañana”.

En el mismo sentido, agregó: “Mejoraron el resto, me está costando en general creo esas curvas un poco más rápidas que tenés que meter freno, volante y tener confianza en el auto, y no la estoy teniendo. Hay que trabajar, pero creo que en general hay un par de cosas para aprender”.

Cómo es el circuito del GP de Austria

El Red Bull Ring nació originalmente como Österreichring en 1969, en reemplazo del trazado ubicado en el aeródromo de Zeltweg. Sin embargo, la versión actual fue construida casi en su totalidad durante el invierno de 1995-1996.

La Fórmula 1 lo incorporó a su calendario en 1997. La pista presenta dos sectores bien diferenciados: el primero favorece la potencia, con tres rectas veloces interrumpidas por un par de curvas ascendentes hacia la derecha; el segundo se asemeja a un tobogán, con giros rápidos que exigen precisión y ritmo constante.

Número de vueltas: 71

Longitud del circuito: 4.318 kilómetros

Distancia de carrera: 306.452 kilómetros

Récord de vuelta: 1:05.619 Carlos Sainz (2020)

GP de Austria en F1: cronograma completo

Viernes 27 de junio

Prácticas Libres 1: 8.30 a 9.30 horas – FINALIZADO –

Prácticas Libres 2: 12.00 a 13.00 horas – FINALIZADO –

Sábado 28 de junio

Prácticas Libres 3: 7.30 a 8.30 horas

Clasificación: 11.00 a 12.00 horas

Domingo 29 de junio

Carrera: 10 horas

*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.

Cómo ver online el GP de Austria de Fórmula 1

El GP de Austria estará disponible en vivo para el público argentino a través de la plataforma de streaming Disney+. Es probable que también se emita por el canal Fox Sports, aunque aún no se confirmó oficialmente.

Otra alternativa es F1 TV, el servicio digital oficial de la categoría, que ofrece la cobertura completa con múltiples opciones de visualización.

