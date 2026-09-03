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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó el calendario de cobros para jubilados y pensionados en septiembre 2026. La medida contempla un incremento en los haberes, junto con la liquidación del bono extraordinario.

El cronograma de acreditaciones establecido por el organismo comenzará el próximo 8 de septiembre. Las fechas de pago se articularán conforme a la terminación del documento nacional de identidad de cada beneficiario en las entidades bancarias habilitadas.

A partir del reajuste dispuesto por Anses, el haber mínimo garantizado ascenderá a 428.633,20 pesos. En tanto, las jubilaciones del tope máximo del escalafón previsional llegarán a los 2.884.300 pesos mensuales.

En paralelo, el gobierno nacional ratificó la liquidación del bono extraordinario de hasta 70.000 pesos. Con la inclusión del refuerzo, aquellos jubilados que perciben el ingreso mínimo alcanzarán una percepción total de 498.633,20 pesos durante septiembre.

Asimismo, las asignaciones no contributivas registrarán actualizaciones en sus montos nominales. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en 342.906,56 pesos, suma que alcanzará los 412.906,56 pesos al adicionar la liquidación del bono extraordinario.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez quedarán establecidas en 300.043,24 pesos de haber base. Al sumarse el plus adicional otorgado por la Anses, el cobro final percibido por los titulares de este haber ascenderá a 370.043,24 pesos.

Calendario de aumento para jubilados

Los jubilados de la mínima comenzarán a recibir sus haberes con aumento desde la siguiente fecha:

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 14 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 21 de septiembre

Los jubilados con haberes superiores también recibirán un incremento en sus haberes en las últimas semanas del mes:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminado en 8 y 9: 28 de septiembre

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