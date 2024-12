Top 5 electrodomésticos que toda cocina debe tener

Muchos disfrutamos estar en la cocina, otros quizás no, pero no podemos negra que ese espacio es un lugar fundamental para cocinar o al menos almacenar la comida con la que nos alimentamos todos los días. Queremos o no, ciertos objetos nos pueden ser de gran ayuda para poder elaborar, guardar o calentar nuestros snacks, nuestro almuerzo cena o desayuno.

Es por ello que los electrodomésticos de cocina son piezas cruciales y ultra necesarias en nuestro día a día; por ello que vamos a desarrollar, en este pequeño artículo, el top cinco de lo que consideramos los mejores electrodomésticos o aparatos, sacando de lado la heladera, que deben ocupar un lugar en este espacio.

Licuadora

Es un electrodoméstico que nunca pasa de moda y la verdad que muy versátil; este aparato es ideal para los que gustamos de hacer licuados o infusiones frías, aunque también se le da muy bien para procesar salsa u otro tipo de platos calientes para que queden más consistentes y sin grumos.

Las licuadoras modernas, además, vienen con la posibilidad de romper hielo con facilidad, así como también ingredientes que son muy duros y no podríamos pulverizarlos de otra manera.

Minipimer o robot de cocina

Este es un electrodomésticos de cocina que se ha ganado el corazón de todos nosotros desde hace mucho tiempo y el cual sinceramente en un menester en cuanto a elementos importantes; si bien es muy parecido a la licuadora, es también mucho más práctica por la versatilidad y formas de uso.

Con la licuadora todo el contenido tiene que estar en su vaso recipiente para ser triturad, pero en el caso de la minipimer esta es la que va hacia lo que queremos procesar o licuar, teniendo a su vez la posibilidad de ser utilizada en su propio recipiente que suele venir en el paquete.

Tostadora

¿Quién se puede resistir a un buen pan tostado por la mañana? Y es por eso que este tipo de electrodomésticos pequeños es un gran hacedor de buenos desayunos y meriendas.

Las nuevas tostadoras cuentan con sistemas que nos permiten realizar diferentes tipos de tostados, más intensos o más suaves y así obtener una rica lonja de pan crujiente que va a ser nuestra compañera para untar o hacer un delicioso sandwich.

Microondas

Por décadas, desde que alguien tuvo la idea de inventar este tipo de sistema de cocción y calentamiento, este electrodomésticos de cocina se mantuvo en la vista de todos como una herramienta de alto uso y práctica, no solamente para las cocinas de las casas, sino que también para colocar en lugares de trabajo o sitios donde es preciso recalentar alguna comida o desfreezar algún alimento.

Además, los microondas también cuentan con sistemas de grill y otros múltiples programas que están hechos para un tipo de comida en específico.

Cafetera

Por último y no menos importante, la pieza de resistencia para mucho y herramienta fundamental para poder encarar cada mañana; esto no es menos que la cafetera.

Ya sea el tipo que sea, de filtro, expreso, o de cápsulas, este electrodoméstico es un aparato que nunca puede faltar en una casa para que podamos disfrutar de un rico café por las mañanas u ofrecer a nuestros invitados luego de una comida satisfactoria.