Tras una muerte en Rosario, recomiendan vacunarse contra la Fiebre Hemorrágica Argentina

Las autoridades sanitarias de la ciudad santafesina de Rosario y el Gobierno provincial recomendaron hoy la vacunación contra la Fiebre Hemorrágica Argentina, tras producirse la muerte de un hombre de 42 que contrajo la enfermedad, que es transmitida por un roedor.

"La vacunación es la principal forma de prevenir la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA), es altamente eficaz y se encuentra en el calendario oficial", explicaron desde la cartera sanitaria santafesina.

Además, indicaron que se encuentra "disponible en los efectores públicos del Ministerio de Salud de la provincia.

De acuerdo a la información oficial, deben vacunarse hombres y mujeres mayores de 15 años que no hayan sido vacunados anteriormente y que residan o desarrollen actividades en las zonas del área endémica.

Junto a las provincias de Buenos Aires y La Pampa, Santa Fe conforma los tres distritos considerados área endémica de la FHA, conocida como "mal de los rastrojos".

"En el caso de las mujeres, no deben estar embarazadas o amamantando, ni presentar cuadros agudos o crónicos descompensados, estar recibiendo corticoides sistémicos o presentar cuadros de inmunosupresión congénitos o adquiridos y no deben haber recibido otras vacunas y/o gammaglobulinas, cualquiera sea, en el mes previo, ni recibirlas en el mes posterior a recibir la vacuna contra la Fiebre Hemorrágica Argentina", añadió la cartera sanitaria provincial.

El primer día del año se registró una muerte por fiebre hemorrágica en un sanatorio de la ciudad de Rosario.

Se trata de un hombre de 42 años que reside en la localidad de Funes, lindera con Rosario hacia el oeste, y que realiza actividades relacionadas con "el campo", informaron fuentes sanitarias.

A la vez, explicaron que el paciente fue tratado con plasma de convalecientes, pero el tratamiento no permitió revertir el cuadro.

De acuerdo a las estadísticas oficiales, el año pasado se registraron dos casos fatales de fiebre hemorrágica, entre los que se cuenta el del paciente de 42 años, que ingresó a un centro de salud los últimos días de 2023.

El Ministerio de Salud de Santa Fe informa en su sitio web que "los síntomas que presenta la Fiebre Hemorrágica se inician con cuadro de fiebre, decaimiento y dolor de cabeza".

Luego pueden presentarse "dolores musculares, de articulaciones, detrás de los ojos, mareos, náuseas y vómitos", y los síntomas pueden confundirse con los del dengue.

"Ante la aparición de cualquiera de estos síntomas es importante consultar al médico ya que existe un tratamiento que, si se administra a tiempo, aumenta las posibilidades de curar la enfermedad", señala la cartera sanitaria de la provincia. (Télam)