Una exposición homenajea a Tina Modotti, la fotógrafa que tomó el registro como forma de lucha

La fotógrafa italiana Tina Modotti será homenajeada en París con una muestra compuesta por 240 imágenes en blanco y negro que recorren cinco etapas de la vida de esta artista nacida en una modesta familia en Udine, en el noreste de Italia, en 1896 cuya obra demuestra su compromiso con la vida política, sobre todo del México posrevolucionario.

Esta mirada se podrá ver en esta exposición llamada "El ojo de la Revolución" que estará hasta mayo en el museo Jeu de Paume de París con el objetivo de "mostrar sus fotografías una junto a otra, revelando la gran modernidad de Modotti" ya sea en bodegones, imágenes de arquitectura o retratos, dice la curadora Isabel Tejeda Martín a la agencia de noticias AFP.

Modotti emigró en 1913 a la costa oeste de Estados Unidos, donde trabajo en una fábrica textil, fue modelo, actriz de cine y teatro antes de convertirse en pareja del fotógrafo Edward Weston.

"Posa para él a partir de 1920, antes de convencerlo de viajar al México posrevolucionario y quedarse cierto tiempo", explica Tejeda Martín y recuerda que Weston "le regalará su primera cámara a cambio de su trabajo en su estudio de fotografía y en casa" antes de volver solo a Estados Unidos a finales de 1926.

En esos años en México, la artista vive lo que la curadora llama "el 'Renacimiento' artístico y cultural del país y se convierte en una figura indispensable que transformará la fotografía".

"Aportará una mirada llena de empatía, que cambiará la fotografía denunciando de una forma muy personal las injusticias sociales" con escenas callejeras, de manifestaciones o de los campesinos sin tierra, cuenta Tejeda Martín.

Modotti documentó también el trabajo de artistas como José Clemente Orozco o Diego Rivera, con cuya mujer Frida Kahlo entabló amistad.

A medida que crecía su compromiso político, sus fotografías iban apareciendo en numerosas publicaciones comunistas en Estados Unidos, en Europa, en Alemania y en la Unión Soviética.

Integrada al Partido Comunista en 1927, formó parte del Socorro Rojo Internacional (el equivalente comunista de Cruz Roja) y colaboró con el periódico "El Machete", dirigido a las poblaciones campesinas que lo leen enganchado a las paredes porque no pueden comprarlo.

Su estilo, que marcará a homólogos mexicanos como Manuel Álvarez o Graciela Iturbide, evolucionó hacia "la alegoría, como cuando intenta demostrar el conjunto del mundo campesino con gente con sombreros fotografiadas desde arriba, como si fuera un mar, y el simbolismo, con fotografías de mazorcas, cartucheras y guitarras junto a la hoz y el martillo", explica la curadora de la muestra que la tiene como protagonista.

A partir de 1924, Tina Modotti desarrolló una visión completamente nueva, muy alejada de todo lo que le había enseñado su maestro Weston.

Además, durante un viaje a San Francisco en 1926, mientras visitaba a su madre enferma, Tina Modotti conoció a la fotógrafa Consuelo Kanaga, quien le aconsejó cambiar de cámara y pasó a usar una Graflex, más pequeña, para poder continuar su trabajo en la calle. Un año después se unió al Partido Comunista Mexicano, uniendo un poco más su vida política y artística, hasta convertirse en una sola.

Cuando Weston decide abandonar México para regresar a California, empieza una relación con el dibujante y grabador Xavier Guerrero, y, más tarde, con Juan Antonio Mella, estudiante exiliado que planea derrocar al dictador cubano Gerardo Machado.

Protagonista del libro "Tinísima", de la escritora Elena Poniatowska, su vida sufre un cambio radical cuando Mella es asesinado en una calle de Ciudad de México ante su presencia, y, además de vivir semejante tragedia, es obligada a defenderse de las acusaciones de estar involucrada en su muerte.

En 1930, Modotti es expulsada de México después de ser acusada equivocadamente de haber participado en un atentado contra el presidente Pascual Ortiz Rubio, pero pudo regresar al país donde murió en 1942.

Pasó brevemente por Berlín y después fue a la Unión Soviética, donde el Partido Comunista decidió enviarla a la España republicana y en medio de la guerra civil española, participó en 1937 en el II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura en Madrid Valencia y Barcelona junto a Octavio Paz, Ernest Hemingway, Robert Capa, Alexéi Tolstói, André Malraux o Anna Seghers.

Modotti no llegó a ver la alianza antifascista ni la caída del nazismo porque falleció, a los 45 años, el 5 de enero de 1942, de un ataque al corazón, mientras se trasladaba sola, en el interior de un taxi que circula por Ciudad de México.

En la película "Fuego que no muere", de Claudia Marcucetti, hay registro de la vida de esta artista y se convierte en su biografías más reciente, producto de una larga investigación en cientos de libros y documentos en archivos italianos.

Además de novelada por Poniatowska, también tuvo un poema escrito para ella especialmente por Pablo Neruda en el que escribió: "La nueva rosa es tuya, la tierra es tuya: / te has puesto un nuevo traje de semilla profunda / y tu suave silencio se llena de raíces. / No dormirás en vano, hermana". (Télam)