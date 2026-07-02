Paritaria de Salud en Santa Cruz: APROSA aceptó la oferta y el aumento acumulado será del 17,9%

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La paritaria sectorial de Salud concluyó con la aceptación de la última propuesta presentada por el Gobierno de Santa Cruz por parte del gremio PROSA, luego de que la organización sindical sometiera la oferta a consideración de sus afiliados.

La secretaria general de PROSA, Andrea Pérez, explicó cómo se desarrolló la negociación, las distintas propuestas formuladas durante la jornada y los motivos que llevaron al sindicato a aprobar el acuerdo, luego de haber rechazado las ofertas anteriores.

La negociación culminó con una mejora salarial acumulativa del 17,9%, distribuida entre junio y octubre, además del compromiso de reabrir la discusión salarial durante la primera semana de octubre y avanzar en otros puntos vinculados a las condiciones laborales del sector.

Cómo fue la negociación durante la jornada paritaria

Según relató Andrea Pérez, la primera propuesta presentada por el Ejecutivo fue rechazada por completo.

“La propuesta del 30 nosotros la rechazamos por completo, que era un acumulado del 17,8%, 12% en julio, 2,1% en septiembre y 3% en octubre. Esa propuesta se rechazó”.

Posteriormente, el Gobierno realizó una segunda oferta, que tampoco obtuvo el acompañamiento de los sindicatos presentes, por lo que las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio.

“Y el día de hoy se realizó una propuesta que fue rechazada nuevamente, se pasó un cuarto intermedio”.

Fue recién durante una tercera instancia de negociación cuando el Ejecutivo presentó la propuesta que finalmente sería analizada por las organizaciones gremiales.

Pérez detalló que la oferta definitiva contempló:

2% retroactivo correspondiente a junio.

Incidencia sobre el sueldo anual complementario que será abonado en septiembre.

10% de incremento en julio.

2,1% en septiembre.

3% en octubre.

Nueva reunión paritaria durante la primera semana de octubre.

“Después en la tercer propuesta recién se volvió a analizar. El Gobierno tiró la última propuesta de junio: 2% retroactivo de junio y el sueldo complementario, es decir del aguinaldo que se abonará en septiembre, 10% en julio, 2,1% en septiembre y 3% en octubre. Y nueva reunión paritaria la primer semana de octubre”.

PROSA pidió consultar la propuesta con las bases

Antes de emitir una respuesta definitiva, PROSA solicitó un cuarto intermedio para llevar la propuesta a consideración de sus afiliados.

“Después de pedir un cuarto intermedio, al menos nosotros, para poder llevar a las bases esa propuesta, se pasó de cerca de las 2 de la tarde a las 4 de la tarde”.

Durante ese lapso también se incorporaron otros puntos vinculados a la agenda laboral del sector.

Entre ellos figuraron:

la reapertura del Convenio Colectivo Sectorial de Salud;

el compromiso formal de volver a discutir salarios en octubre.

El planteo sobre la reapertura de la paritaria

Andrea Pérez señaló que uno de los aspectos que el sindicato buscó garantizar fue que la revisión salarial prevista para octubre quedara expresamente establecida.

Recordó que durante el año anterior existió un compromiso similar que finalmente no se concretó.

“La otra también era tratar de que el Gobierno se comprometa que la paritaria sea en octubre, ya que el año pasado nos dijo que iba a haber revisión en octubre y nunca, cuando logramos reunirnos, se pasó un cuarto intermedio y nunca más se abrió”.

La dirigente agregó:

“A esta altura de los acontecimientos uno descree muchas veces de lo que está escrito en el acta”.

La votación de las bases definió la aceptación

Una vez finalizada la consulta interna, la conducción de PROSA comunicó el resultado.

“Llevamos esa propuesta a las bases y más o menos terminamos la votación a las 4 y finalmente las bases decidieron aceptar la propuesta, esta última que te comenté. Así que ahí terminó la jornada de hoy”.

De esa manera, PROSA resolvió acompañar el acuerdo alcanzado durante la negociación paritaria.

Cómo se aplicará el aumento del 17,9%

El acuerdo establece un incremento salarial acumulativo que alcanza tanto a los trabajadores activos como a jubilados y pensionados del sector.

La distribución del aumento será la siguiente:

2% retroactivo al mes de junio.

10% en julio.

2,1% en septiembre.

3% en octubre.

Los porcentajes son acumulativos y representan una mejora salarial total del 17,9%.

Retroactivo de junio y aguinaldo

Otro de los puntos incorporados al acuerdo establece la forma de liquidación de los conceptos pendientes.

Se acordó que:

el retroactivo correspondiente al mes de junio;

y el proporcional del sueldo anual complementario derivado de ese incremento,

serán abonados junto con los haberes correspondientes al mes de agosto, incluyendo su impacto sobre el aguinaldo que se pagará en septiembre.