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Este lunes 17 de agosto se conmemora el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, una de las figuras centrales de la historia argentina y de la emancipación sudamericana. La fecha tendrá una agenda especial en Buenos Aires, donde el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, encabezará un homenaje al mediodía y el presidente Javier Milei protagonizará por la tarde el acto nacional.

En Santa Cruz, Río Gallegos también tendrá su ceremonia oficial. El Municipio convocó a la comunidad a participar del acto que se desarrollará desde las 14:30 en el Monumento Ecuestre de la Plaza San Martín, ubicado sobre la avenida General San Martín, entre Maipú y Don Bosco.

La Opinión Austral realizará la cobertura del homenaje en la capital provincial.

Actos por San Martín en Buenos Aires: horarios y lugares

La Ciudad de Buenos Aires concentrará este lunes dos momentos centrales de la jornada de homenaje a José de San Martín. Ambos tendrán como escenario la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro, aunque estarán organizados en distintos momentos del día.

La programación del Gobierno de la Ciudad comenzará durante la mañana y tendrá actividades culturales antes del acto protocolar encabezado por Jorge Macri.

Desde las 10 está prevista la presentación del grupo folclórico Los Tordos. Luego, a las 10:40, será el turno del cantante Nahuel Pennisi, quien actuará junto al Ballet del Instituto de Arte Folklórico y el Ballet de Romance de Zamba.

El acto protocolar comenzará a las 12 y tendrá como principal orador al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien pronunciará un discurso en homenaje al Libertador.

La actividad organizada por la Ciudad finalizará antes del inicio del homenaje organizado por el Gobierno nacional.

Javier Milei encabezará el acto nacional a las 15

El segundo momento central de la jornada en la Plaza San Martín de Retiro será el acto encabezado por el presidente Javier Milei.

El mandatario tiene previsto arribar después de las 14:30 y su discurso está programado para las 15. La ceremonia se realizará en el Monumento al Libertador y contará con la presencia de integrantes del Gabinete nacional.

De esta manera, la Plaza San Martín tendrá durante el mismo día dos homenajes institucionales: el primero encabezado por Jorge Macri al mediodía y el segundo por Javier Milei durante la tarde.

La participación conjunta del Presidente y del jefe de Gobierno porteño también se producirá en un contexto político marcado por el acercamiento entre La Libertad Avanza y el PRO.

El acto de Milei, además, marcará el regreso del Presidente a la agenda pública después de varios días con una actividad concentrada principalmente en reuniones privadas en la Quinta de Olivos.

Su última actividad pública había sido durante su viaje al exterior, donde participó de la ceremonia de asunción del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en Cali.

Desde su regreso al país, el jefe de Estado mantuvo encuentros privados y redujo su exposición pública, mientras la agenda política del oficialismo quedó concentrada en las gestiones encabezadas por Karina Milei.

La presencia de Jorge Macri y el acercamiento entre LLA y el PRO

La coincidencia de Javier Milei y Jorge Macri en la Plaza San Martín tendrá además una lectura política, debido al acercamiento que comenzaron a desarrollar La Libertad Avanza y el PRO.

El proceso tomó mayor forma el miércoles 13 de agosto, cuando representantes de ambos espacios mantuvieron una reunión en la Casa Rosada.

Por el PRO participaron Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, mientras que por el Gobierno estuvieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los diputados Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.

Luego del encuentro, ambos espacios difundieron un comunicado en el que expresaron: “Compartimos el convencimiento de que la Argentina no puede volver a caer en manos del populismo. Fue un gran primer paso para construir un trabajo conjunto y blindar el cambio”.

El acercamiento había comenzado a gestarse luego de que Karina Milei y Mauricio Macri retomaran el contacto después de más de un año sin comunicación directa.

La mesa política conjunta que surgió de ese encuentro tendrá reuniones cada quince días y aparece como uno de los movimientos de cara al escenario político de 2027.

En ese marco, la presencia de ambos dirigentes en un mismo homenaje adquiere una dimensión que excede la conmemoración histórica.

Acto por San Martín en Río Gallegos: será a las 14:30

En Santa Cruz, el acto abierto a la comunidad se realizará en Río Gallegos.

La Municipalidad de Río Gallegos invitó a participar del homenaje por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, que tendrá lugar este lunes 17 de agosto a las 14:30.

La ceremonia se desarrollará al pie del Monumento Ecuestre dedicado al Libertador, ubicado en la Plaza San Martín, sobre avenida General San Martín, entre las calles Maipú y Don Bosco.

El lugar elegido tiene un valor simbólico especial para la ciudad, ya que la Plaza San Martín constituye uno de los principales espacios públicos vinculados con la identidad histórica de Río Gallegos.

El Municipio convocó a vecinos y vecinas a acompañar la ceremonia, que contará con la participación de autoridades y representantes de distintas instituciones.

La Opinión Austral estará presente en el lugar para realizar la cobertura del acto y llevar todos los detalles del homenaje.

El Gobierno de Santa Cruz realizará un acto cerrado

Por otra parte, desde el Gobierno de la provincia de Santa Cruz informaron que se realizará un acto cerrado en conmemoración del aniversario del fallecimiento de José de San Martín.

A diferencia de los otros actos, esta actividad no tendrá carácter abierto al público.

De esta manera, la agenda institucional de Santa Cruz tendrá dos instancias diferenciadas: el homenaje organizado por la Municipalidad de Río Gallegos, previsto para las 14:30 en la Plaza San Martín, y la ceremonia cerrada organizada por el Gobierno provincial.

Qué se conmemora este 17 de agosto

Este lunes se cumplen 176 años del fallecimiento del general José de San Martín, ocurrido el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia.

San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, en la actual provincia de Corrientes. A los seis años viajó con su familia a España, donde desarrolló buena parte de su formación y carrera militar.

En 1812 regresó a Buenos Aires y se incorporó al proceso revolucionario de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Uno de sus primeros grandes objetivos fue organizar una fuerza militar capaz de enfrentar a las tropas realistas.

Con ese propósito creó el Regimiento de Granaderos a Caballo, unidad que continúa en actividad hasta la actualidad.

El 3 de febrero de 1813, al frente de 120 granaderos, San Martín protagonizó el combate de San Lorenzo, su primera victoria militar al servicio de las Provincias Unidas.

Pero su principal aporte estratégico no se limitó al territorio del actual Estado argentino.

El cruce de los Andes y la independencia de Chile

San Martín comprendió que la consolidación de la independencia de las Provincias Unidas requería avanzar sobre los principales bastiones del poder español en América del Sur.

Por eso diseñó una estrategia continental que contemplaba el cruce de la cordillera de los Andes, la liberación de Chile y posteriormente una campaña hacia Perú.

El Ejército de los Andes fue organizado en Mendoza entre 1814 y 1817, luego de años de preparación y entrenamiento.

El cruce de la cordillera comenzó en enero de 1817 y culminó con una serie de enfrentamientos que modificaron el escenario militar de la región.

El 12 de febrero de ese año, el Ejército de los Andes derrotó a las fuerzas realistas en la batalla de Chacabuco, lo que permitió avanzar hacia Santiago de Chile.

La victoria definitiva para consolidar la independencia chilena llegó el 5 de abril de 1818, cuando las fuerzas lideradas por San Martín se impusieron en la batalla de Maipú.

La campaña hacia Perú

Una vez asegurada la independencia de Chile, San Martín concentró sus esfuerzos en el territorio peruano.

El Ejército Libertador del Perú partió en agosto de 1820 y desembarcó en Paracas. Desde allí comenzó una campaña que tuvo como uno de sus momentos decisivos la entrada de las fuerzas libertadoras en Lima.

En 1821, San Martín proclamó la independencia del Perú y asumió funciones de gobierno durante el proceso de organización del nuevo Estado.

Su proyecto político y militar fue de alcance continental y estuvo orientado a terminar con el dominio español en una parte significativa de América del Sur.

Por ese motivo, su figura trascendió las fronteras argentinas y quedó incorporada a la historia de la independencia de Argentina, Chile y Perú.

Por qué el 17 de agosto es feriado en Argentina

El 17 de agosto es una de las fechas centrales del calendario histórico argentino porque recuerda el fallecimiento de José de San Martín, ocurrido en 1850.

El general es considerado el Padre de la Patria y uno de los principales protagonistas de la emancipación sudamericana.

La fecha se incorporó al calendario de feriados nacionales como jornada destinada a recordar su trayectoria, su papel en la independencia y su legado histórico.

Cada año, los homenajes se replican en ciudades y localidades de todo el país, especialmente en aquellos lugares donde existen monumentos, plazas y espacios públicos dedicados a su memoria.

El homenaje permanente de los Granaderos a San Martín

El vínculo entre San Martín y el Regimiento de Granaderos a Caballo continúa vigente.

La unidad creada por el Libertador permanece en actividad y tiene entre sus funciones tradicionales la custodia de lugares vinculados con la historia nacional.

Los Granaderos montan además la guardia de honor permanente ante el mausoleo donde descansan los restos de San Martín, en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Ese homenaje militar constituye una de las tradiciones más reconocidas asociadas con la memoria del Libertador.

Agenda de los actos por San Martín: horarios clave

Para quienes quieran seguir los homenajes de este lunes 17 de agosto, los principales horarios son:

10:00: comienzo de las actividades culturales organizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la Plaza San Martín de Retiro, con la presentación de Los Tordos.

10:40: presentación de Nahuel Pennisi junto al Ballet del Instituto de Arte Folklórico y el Ballet de Romance de Zamba.

12:00: acto protocolar de la Ciudad de Buenos Aires y discurso del jefe de Gobierno, Jorge Macri.

14:30: llegada prevista de Javier Milei a la Plaza San Martín de Retiro para participar del acto nacional.

14:30: acto de la Municipalidad de Río Gallegos en el Monumento Ecuestre de la Plaza San Martín.

15:00: discurso de Javier Milei en el acto nacional por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad de José de San Martín.

Así, Buenos Aires y Santa Cruz tendrán este lunes sus propias ceremonias para recordar a una de las figuras fundamentales de la historia argentina. En Río Gallegos, el homenaje municipal se realizará por la tarde, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la jornada tendrá dos actos centrales en la Plaza San Martín, con Jorge Macri al mediodía y Javier Milei desde las 15.