Boca finalizó en el cuarto lugar de la Zona B y se enfrentará a River por los cuartos de final de la Copa de la Liga en una nueva edición del Superclásico por un lugar en las semifinales del campeonato.

El Xeneize sufrió, pero alcanzó el objetivo trazado por Diego Martínez al comienzo del semestre. El gol de Edinson Cavani sentenció la victoria 1-0 contra Godoy Cruz en la última fecha de la primera fase del certamen y los resultados en las otras canchas lo llevaron a la cuarta posición de la Zona B con 25 puntos.

En tanto que el “Millo” quedó primero de la Zona A con 27 puntos, tras ganarle este lunes a Instituto de Córdoba por 3-1.

Cuándo es el superclásico River Plate vs. Boca Juniors por la Copa Liga Profesional

En principio sería el domingo a las 15.30. No habría problemas con los calendarios de ambos porque el equipo de Martín Demichelis viaja para jugar por la Copa Libertadores el miércoles ante Libertad. Los de Diego Martínez, en cambio, visitan a Fortaleza recién el jueves por la Sudamericana.

Igualmente, la organización del torneo a cargo de la Asociación del Fútbol Argentino todavía no oficializó días, horarios y sedes de los partidos de cuartos de final.

La sede que pica en punta para ser la casa del partido más importante del fútbol argentino es el estadio Mario Alberto Kempes, ya que otros lugares que se pensaron como el Único de La Plata o el Malvinas Argentinas de Mendoza están sufriendo remodelaciones y tienen menos capacidad que el recinto cordobés.

Los otros cruces del certamen serán: Godoy Cruz -primero Zona B- vs. Vélez -cuarto Zona A-; Argentinos Juniors -segundo Zona A- vs. Defensa y Justicia -tercero Zona B- ; y Estudiantes -segundo Zona B- vs. Barracas Central -tercero Zona A-.

Para estos tres duelos que quedan, las sedes que se barajan como posibles son: el estadio Único de San Nicolás en la provincia de Buenos Aires, el Estadio La Pedrera en Villa Mercedes, San Luis, y dos opciones en Gran Buenos Aires, Ciudad de Vicente López o Ciudad de Lanús.

Calendario de los playoffs de la Copa de la Liga

Los cuartos de final se llevarán a cabo el fin de semana del 21 de abril, una semana antes de las semifinales (28/4). Ambas instancias serán en cancha neutral y en caso de igualdad se definirá por penales, sin la necesidad previa de un tiempo extra compuesto de dos etapas de 15 minutos.

La final de la Copa de la Liga se disputará el próximo 5 de mayo, también en cancha neutral.

Al igual que en las instancias anteriores, en caso de igualdad, habrá penales pero también un tiempo extra compuesto de dos etapas de 15 minutos previos a la definición desde los doce pasos.