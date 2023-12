Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de la recesión económica y la estanflación anunciadas por el ministro de economía ¿cómo afecta directamente a los comerciantes?

“Es una situación preocupante para el sector, es una época de mucha incertidumbre, nosotros no solo tenemos problemas con los precios sino con el abastecimiento de la mercadería, ahora se vienen un sin fin de aumentos que no solo van a repercutir en la gente que va tener que administrar muy bien los recursos que tenga, porque la plata no va a alcanzar para todos, y cuando se tenga que discutir las paritarias habrá problemas, vamos retrasados con respecto a la inflación. esto repercute sí o sí en el consumo”.

¿hay evidencia de comercios o micro pymes que estén efectuando ajuste y despidos?

“Principalmente todo lo que es vinculado a la construcción están despidiendo mucha gente, y después todo lo que es comercios minoristas como los almacenes, tiendas y de mas”.

“la gente quiere vender su negocio e irse, el comerciante vive de las soluciones del día a día buscando soluciones como se pueda, note mucha gente endeudada con las tarjetas de crédito. hace mucho tiempo que venimos mal y muchos quieren cerrar, ya de antes de la pandemia y eso que la economía está peor que esa época”. Afirmó

Tras las declaraciones de la canciller Diana Mondino, que plantea este especie de círculo donde los precios aumentan, la gente no va a poder comprarlos, generando la caída de demanda y asi generar que los precios bajen y se acomoden. En el supuesto caso de que eso suceda, mientras tanto empieza a pasar lo que ya está sucediendo, despidos, cierre de comercios, aumento exorbitantes de precios. ¿ cual es su opinión al respecto ?

“Lo que dijo la canciller es una payasada, porque la producción de mercadería del país está centralizada en un número muy chico de empresas, las grandes cadenas de supermercados son productoras de todo tipo de productos, manteca, leche, carne, fideos productos de limpieza, todo. entonces yo como supermercado, pongo un producto cualquiera en góndolas a $10.000 y si no lo podes pagar o te parece caro yo lo exportó,y para el supermercado se termino el problema.” manifestó

“Al productor con la devaluación que hicieron obviamente que lo que le conviene es exportar. lo que dijo es una mentira, estamos siempre con gente que está administrando la argentina y no saben lo que pasa en la calle. Todas las medidas que se tomaron son para las grande empresas, a las pymes las hicieron mierda”.

las medidas del ex presidente Mauricio Macri también fueron terribles para las pymes, pero ahora la gente está peor y estas medidas tomadas por el actual presidente Javier Milei pegan más al hueso. ¿ cómo ves el panorama de lo que viene?

“No veo medidas alentadoras, vamos a terminar muy mal . la gente votó con bronca porque realmente la está pasando mal, hace 9 años que vamos para atrás, nadie puede comprarse una casa propia, el auto, van a pagar un alquiler toda la vida, hoy la gente trabaja para darle de comer a su familia, para pagar los gastos fijos, ese es el fin de las pymes.” concluyó Jonathan.