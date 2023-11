Los momentos de tensión no paran de aumentar en el “Bailando 2023” (América TV), conducido por Marcelo Tinelli. En la última emisión, cada pareja tenía que elegir a quienes querían votar de sus compañeros para que queden entre los sentenciados. Cuando fue el turno de Martu Morales, no dudó en optar por Camila Homs. Esto hizo que se generara una fuerte discusión entre ambas.

Martu, expresó: “El voto, claramente, va para Cami Homs. De una. La verdad, es que no me gustan las formas, ni que mienta y, tampoco, me gusta que me diga ‘la bailarina de’”.

Por este motivo, Camila le respondió: “Hablando de falsedades voy a votar a Yeyo y a Martu, su bailarina. A mí, la falsedad no me cabe ni un poco. Se hace la copada y, después, me clava el voto en la nominación”.

Morales oyó los dichos de Homs y, muy picante, le dijo: “En todo caso, ella es ‘la ex de’ y nadie le dice nada”, haciendo referencia a Rodrigo de Paul.

“La aniquiló, la limpió”, comentó el jurado Marcelo Polino.

Pero, la modelo no se quedó callada y manifestó: “Martu, la diferencia es que yo me la banco cuando me lo dicen. Vos, me parece que no. Si Yeyo en este caso es el protagonista, bancatela y asumilo”.

Y, Martina le respondió: “No me parece correcto. Acá, estamos todos juntos. Estaría bueno que te aprendas mi nombre, por lo menos”. Ante esto, Camila confesó “haber hablado con Yeyo de Gregorio” (compañero de baile de Morales) y él le confesó que “la decisión de nominarla la había tomado ella”. ‘te voté porque me lo dijo mi bailarina’, fue lo que me dijo Yeyo“.

De Gregorio se metió en la disputa y expresó: “Te dije que no teníamos otra opción”. “Es una decisión de los dos”, lo respaldó su colega. “Él me dijo otra cosa. Pónganse de acuerdo”, concluyó la rubia.