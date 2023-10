A medida que pasa el tiempo, aumentan las peleas entre los concursantes del “Bailando 2023” (América TV), conducido por Marcelo Tinelli. En esta oportunidad, las protagonistas fueron la exparticipante de Gran Hermano, Constanza “Coti” Romero, y la modelo Lourdes Sánchez.

Bailando 2023: la fuerte discusión entre Coti Romero y Lourdes Sánchez

Todo comenzó cuando el jurado Ángel de Brito le remarcó a Sánchez que Coti le “prohibió el ingreso al streaming”. Ante esto, Romero, muy picante, lanzó: “Se reserva el derecho de admisión”.

Por este motivo, Lourdes expresó: “Estoy agradecida de no haber sido invitada”.

Luego, Tinelli quiso indagar en el tema y le consultó Sánchez por “su pelea con la correntina”. La bailarina, muy segura, reveló: “No me peleé con nadie y no me cae bien”.

Inmediatamente, la ex “hermanita” no se guardó nada y manifestó: “Pero te paseaste por todos los programas hablando del streaming y diciéndome “acomodada”. Acomodada en la silla, sí, perfectamente. Además, ella quiere estar ahí”.

El divertido cruce de Javier Milei, Fátima Florez y Marcelo Tinelli en el “Bailando 2023”

El líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, sorprendió a todos, este martes, al aparecer en el programa, donde tuvo un divertido cruce con el conductor.

El candidato presidencial fue a buscar a su novia, Fátima Flórez, a los estudios de América. Allí, la actriz había realizado una imitación de Carmen Barbieri con las típicas frases y gestos de la exvedette. Al conocer que el libertario estaba en el lugar, Tinelli paró todo y fue a encontrarse con el candidato.

Aunque Milei estaba adentro de su auto, dando a entender que quería figurar, Marcelo se acercó y le pidió si “podía bajar un poco la ventanilla”. El candidato accedió, pero solo dejó que se vea la mitad de su rostro. A pesar de que el conductor le preguntó “si no quería ir al estudio para acompañar a Flórez“, el líder libertario se negó.

“Somos vecinos, Javier. Mi hijo tiene una foto con usted. Me dice siempre que “lo ve con sus amigos en la esquina de una estación de servicio”, insistió el conductor, pero no pudo convencerlo de que bajara. “No. De hecho, esto no debería estar pasando”, se justificó el Economista.

Luego, Tinelli pidió que la imitadora vaya hasta el estacionamiento, quien accedió sin problemas. Ya con la humorista junto a ellos, Marcelo le consultó: “¿Carmen, usted no podría hacer que Milei baje la ventanilla?”. Sin salir del personaje y evasiva, Flórez respondió: “Él es el león y sí, yo soy la leona. Tendríamos que estar juntos. ¿No les parece? Que entre a rugir un poquito, pero lo vamos a dejar tranquilo”, remató.

