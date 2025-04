Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

¿Un revés para la Pampa, o un beneficio para todos? En la reunión convocada por el secretario de Agricultura de Nación, Sergio Iraeta con la Mesa de Enlace y de la que participaron algunos productores patagónicos en representación de la región, se analizó la Resolución 180 que flexibilizaba la barrera sanitaria (que festejaron los pampeanos) que protege el status de zona libre de aftosa sin vacunación, a toda la región Patagonia.

Además de criticar lo “inconsulta” y “desprolijo” de esa decisión, que luego fue postergada 90 días en su aplicación, desde la región marcaron los peligros que conlleva la misma, pero fueron mucho más allá, y pidieron su extensión. “Hace más de 5 años que no se registra un caso de aftosa en el país”, dijo a La Opinión Austral, César Guatti quién acompañó a los representantes de la Mesa de Enlace, como integrante de la CRA (Confederaciones Rurales Argentinas).

Sergio Iraeta recibió a la Mesa de Enlace, ministros y productores patagónicos en la Secretaría de Agricultura.

Los participantes

La reunión se concretó en un marco de cordialidad. Participaron por la Mesa de Enlace: Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Lucas Magnano, presidente de Coninagro; Ulises Forte, director del Distrito 8 de la Federación Agraria Argentina (FAA) y Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Se sumó, además de Guatti, Ernesto Ayling, productor de Chubut que forma parte de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Por las provincias, lo hicieron Carlos Banacloy, ministro de Agroindustria de Río Negro; Laura Haydee Mirantes, ministra de Producción de Chubut; y Adrián Suárez, presidente del Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz.

En tanto que el anfitrión Sergio Iraeta, estuvo acompañado del presidente del Senasa, Pablo Cortese, quién junto a un equipo quienes buscaron explicar la medida adoptada.

La Barrera sanitaria seguirá en pleno funcionamiento, pero continúa la revisión.

La barrera sigue firme

La primera conclusión a la que llegaron los participantes es que no se levantará la barrera sanitaria. “Sigue firme” dijo Nicolás Pino y coincidieron tanto César Guatti como el ministro Banacloy en esa definición.

Sin embargo la comunicación oficial de Nación no dejó tan claro ese concepto y calificó el encuentro como “un espacio de análisis técnico”. Y remarcó que la Resolución en debate “no implica cambios en el funcionamiento de la barrera y tampoco su eliminación“.

Hubo coincidencia en el planteo que marcó, en primer lugar el ministro de Río Negro pero al que se sumaron el resto de las provincias, criticando la adopción de la mentada Resolución 180, luego de que, desde el Senasa, se buscara bajar el tono al riesgo que tenía su aplicación, la que persigue el ingreso, principalmente, de asado con hueso a la región.

“Esta medida se tomó sin consultar a las provincias, pero lo que es más grave, sin preguntar a los compradores de la carne patagónica, sobre si seguirían comprándola, en el caso de aplicarse la Resolución, lo que es gravísimo y puede tener consecuencias comerciales enormes” señaló Guatti.

Incluso fue más allá, “también pone en jaque a la Isla de Tierra del Fuego, que para mover su hacienda debe pasar, sí o sí, por Chile y a ese país, tampoco se lo consultó”.

“El tránsito de carne con hueso no puede poner en riesgo todo lo que construimos”, sostuvo por su parte, Banacloy, funcionario que llevó la voz cantante del bloque patagónico.

Propuesta

Y fue él quién reveló la propuesta del bloque que redobla la apuesta sobre el status sanitario: “Chile, Bolivia y Brasil ya tienen o tendrán estatus libre de fiebre aftosa sin vacunación; la Patagonia también, pero el resto de Argentina todavía no”, señaló el ministro de Río Negro, marcando la necesidad de trabajar para que el estatus patagónico se pueda certificar en todo el país.

César Guatti marcó a La Opinión Austral que no se puede entender “cómo después de 24 años que se está vacunando contra la Aftosa en la Argentina y que no hay circulación viral hace 14 años, todavía siguen insistiendo en seguir vacunando y no se animan a dar el paso. de lograr el mismo status sanitario que la Patagonia obtuvo en su momento”

Y señaló: “Claro para eso hay que trabajar y no es un proceso fácil“, dejando en claro que entiende que hubo una suerte de “comodidad” de los productores y las autoridades en el resto de la Argentina, ya que vacunar es más fácil.

Lograr lo que ya cuentan Chile o Brasil, demanda, “un trabajo importante, pero hay que hacerlo” señaló Guatti y remarcó que “trasciende a un gobierno u otro, es una política sanitaria de un país que debe tender a liberar al país de la vacunación. Ya somos libres de Aftosa, pero con vacunación. Ahora tenemos que ir a un estatus superior de sin vacunación en toda la Argentina” dijo el productor.

César Guatti, delegado de CRA y productor santacruceño, formó parte del encuentro.

Paso a paso

Los patagónicos remarcaron que no quieren “una frontera sanitaria eterna”, pero que han pasado más de diez años sin que se hiciera nada por cambiar la situación de resto del país. .

Para Carlos Banacloy, “hay que tener un plan estratégico firmado por esta mesa, con un plan que vaya de menor a mayor, contemplando una zona buffer en el centro del país con Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y luego ampliarlo a las provincias del norte”.

Las autoridades nacionales “reconocieron que el país necesita una política en ese sentido” y se comprometieron a trabajar en ello. Si bien no se fijó fecha para un nuevo encuentro, se seguirá en contacto para que el mismo se haga.

“Hay un compromiso para reveer la resolución 180. Pero de los 90 días de suspensión ya pasaron 30” dijo Guatti, destacando que “nos quedan 60 días en los que los productores deberemos trabajar activamente para que se anule por completo”, concluyó el santacruceño.