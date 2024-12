Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde aquella noche del 30 de diciembre de 2004, Cromañón remite a tragedia, desidia y corrupción. Durante el recital de la banda Callejeros, el encendido de una bengala que alcanzó una media sombra del boliche República de Cromañón, en el barrio porteño de Once, provocó un incendio y marcó las vidas de miles de argentinos.

Murieron 194 personas, la mayoría por inhalación de monóxido de carbono, en tanto que más de 1.400 resultaron heridas. Las vidas de quienes sobrevivieron quedaron marcadas por siempre y para los familiares de aquellos que no sobrevivieron, la pérdida es irreparable.

“Mi vida cambió completamente. Crecí 10 años en un día. Perdimos la inocencia, la adolescencia, fue un antes y un después”, manifestó en octubre Diego Cocuzza, sobreviviente y presidente de la organización “No nos cuenten Cromañón”, a Radio LU12 AM680, durante su visita a Río Gallegos en la que se presentó el libro “Voces, tiempo, verdad”.

Diego Cocuzzo y el periodista Bruno Larocca en la presentación del libro en Río Gallegos.

El de Cromañón no fue el primer incendio que se llevó la vida de jóvenes. El 20 de diciembre de 1993, 17 adolescentes murieron asfixiados en la disco Kheyvis en Olivos.

En ambos casos la capacidad máxima de personas había sido ampliamente superada, las salidas de emergencias no estaban habilitadas y la ausencia de controles que hubiesen evitado estas y otras irregularidades, al igual que en 2004, conformaban una verdadera zona de riesgo para la vida.

“Hubo un antes y un después en muchos aspectos. Se reforzaron las normas de seguridad en eventos y lugares de entretenimiento, pero el problema es que esas normas ya existían antes, sólo que no se cumplían debido a la corrupción estatal. Y ese es el tema preocupante: la corrupción sigue existiendo. Mientras siga habiendo corrupción, no estamos exentos de que algo similar vuelva a suceder. De hecho, ocurrió la tragedia del tren de Once“, remarcó Cocuzza.

En total hubo cuatro juicios, en los cuales en tres recibieron condenas funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y hasta bomberos e inspectores. La responsabilidad del Estado fue central en los cuatro juicios.

Para el periodista Bruno Larocca, quien escribió y editó el libro: “Es importante en este país y en cualquier otro hacer un ejercicio de la memoria para que otro Cromañón no vuelva a ocurrir. A 20 años, todavía hay un montón de mitos que tenemos que derribar, es lo que nos propusimos hacer con este libro y creo que de a poquito lo vamos haciendo”.

A 20 años de la tragedia, dijo Cocuzza que el objetivo es “concientizar. Queremos, a través de la memoria, evitar que algo así vuelva a ocurrir“.

