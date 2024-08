Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El dinero que reciben los jubilados mensualmente los condena a una vida llena de penurias. Desde hace años, es cierto. Pero en los momentos de recesión y crisis, como el actual, sus penas son más profundas.

La gran mayoría sufre en silencio. Los jubilados no hacen piquetes ni se movilizan, no cortan calles ni puentes. No gritan. Pero no hay quien no tenga un jubilado en su familia. Y muchos tienen que ayudarlos económicamente. Y muchos ya no pueden porque apenas llegan a fin de mes con sus ingresos. Entonces la voz de los jubilados los alcanza.

“El de los jubilados es un sector que no se moviliza, que no hace ruido pero que genera empatía”, señala el consultor y analista político Hugo Haime. Y advierte: “El Presidente quizá debiera tomar nota de que, a pesar de lo que se cree, la fuerte caída de la popularidad de Macri comenzó a fin de 2017, cuando presentó su proyecto de ley jubilatoria, el que a pesar de la lluvia de piedras sobre el Parlamento fue leído como meterles la mano en el bolsillo a los jubilados.”

Por esa propia imposibilidad de gritar es que generan empatía. El que sea uno de los sectores más vulnerables de la sociedad y con menos defensas.

La Policía Federal reprimió este miércoles a un grupo de jubilados y jubiladas que movilizaban frente al Congreso de la Nación

Con el veto presidencial a la mejora en sus haberes sobre sus cabezas, este miércoles gritaron, se movilizaron en las calles, se hicieron visibles. Los acompañaron algunos diputados y organizaciones políticas. La policía los frenó, hubo gas pimienta y golpes. Fue un grupo pequeño, pero igual marchó y se hizo oír.

Más de tres décadas atrás, también los miércoles frente al Congreso, surgió la figura de Norma Pla encabezando los reclamos de los jubilados en pleno ajuste menemista. Hasta arrancó las lágrimas del entonces superministro de Economía, Domingo Cavallo, cuando frente a frente le contó lo que sufrían los jubilados.

Todos los miércoles, en los 90, los jubilados protestaban frente al Congreso Nacional

Este miércoles, un grupo de jubilados se manifestó en la calle. Exigen una respuesta por parte del gobierno. Si ésta es solo el veto, es probable que lleguen muchos más gritos.