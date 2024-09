Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ex lateral brasilero Dani Alves apareció jugando al fútbol de manera amateur en España con la camiseta de Boca.

Dani Alves, que fue condenado a cuatro años y medio de prisión por abusar sexualmente de una mujer en Barcelona, se encuentra en libertad condicional tras pagar una fianza de un millón de dólares.

Lo curioso del video que se difundió del ex lateral brasilero fue que llevaba puesta la camiseta de Boca, club con el que siempre mostró un gran afecto.

En 2020 visitó La Bombonera con San Pablo mientras se preparaba para enfrentar a River por Copa Libertadores, mientras que un año después intercambió su camiseta en la Maradona Cup, cuando Boca se enfrentó al Barcelona.

“Ustedes saben del cariño que yo tengo por Boca, y no es por lo que la gente dice o porque es grande; siempre me despertó algo diferente, hay algunas situaciones que te identifican”, expresó el ex futbolista hace unos años.