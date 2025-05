Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante los últimos días, Delfina Wagner utilizó redes sociales para exponer a Walter “Alfa” Santiago, exjugador de Gran Hermano. La influencer acusó a su expareja de molestarla y mandarle varios mensajes insultándola tanto a ella como a su familia.

En este marco, la situación parece que no se calmó y la joven decidió denunciar, ante la Justicia, a Alfa por supuesto hostigamiento y amenazas. A través de su cuenta de “X” (antes Twitter), hizo un contundente descargo sobre todo lo que está viviendo.

Wagner hizo la denuncia en la Comisaría de Tigre Seccional VI y, desde su cuenta oficial, compartió el documento que detalla las presuntas situaciones de maltrato psicológico que habría sufrido tras haberse separado hace dos años.

“Walter le mandaba mensajes a la dicente, donde, a veces, le refería insultos o degradaba su persona”, se puede leer en la copia del documento.

En su descargo, Delfina, expresó: “Mi mensaje es, para todas las chicas, no se dejen nunca maltratar, basurear ni humillar por nadie y si alguien las hostiga, denuncien y expongan todo”.

“El mundo está lleno de tipos como Alfa que se piensan que se las saben todas por ser conocidos, por tener el trabajo que tienen, por haber salido seis meses en un programa o por lo que fuere”, continuó.

“Si se para adelante de la puerta cuando te querés ir, es violencia; si frustra tus oportunidades laborales por inseguridades suyas, es violencia; si te trata de loca cuando le reclamás algo con pruebas, es violencia”, indicó.

Finalmente, cerró: “Todas esas situaciones tuve que vivir con este sujeto y me las callé durante mucho tiempo, pero ya no más. Gracias a todos por el apoyo, el cariño y el respeto ante lo que me tocó vivir. Qué todo el mundo sepa la basura que es Walter “Alfa” Santiago”.

