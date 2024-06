La provincia de Buenos Aires anunció este jueves que a partir del próximo año se eliminará el sistema de repitencia tradicional en la escuela secundaria para pasar a uno que estará regido por la aprobación de materias.

Según consignó el portal BAE Negocios, el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, detalló que en el nuevo esquema la importancia estará puesta en la acreditación de asignaturas aprobadas y no en los años.

De acuerdo al sistema que se implementará en 2025, no se obligará al alumno a recursar todas las materias del año (en caso de no aprobar el mínimo necesario de ese período), sino solo las que haya desaprobado. Las materias no aprobadas (hasta cuatro) pasarán a un curso acelerado entre diciembre y marzo para ver si se revierte la situación. En caso de tener más de cuatro sin aprobar en un año, esas que excedan el número deberán ser recursadas en el siguiente período lectivo.

La actualización del Régimen Académico (RA) fue aprobada por unanimidad este jueves por Consejo General de Cultura y Educación bonaerense. “Un aspecto muy importante es que cada institución pueda organizarse en función de su realidad y que de esta forma la tendencia de la escuela secundaria acompañe más a los estudiantes”, destacó Sileoni.

“Esta propuesta responde a la demanda sobre la necesidad de transformar la escuela secundaria. Recoge las propuestas planteadas por docentes, estudiantes, directoras y directores de escuelas. Recupera buenas experiencias ya implementadas”, agregó.

El ministro explicó que “con el nuevo régimen la calificación es por cuatrimestre y se aprueban con 7 o más. Las materias aprobadas no se recursan. Las pendientes de aprobación se enseñan y estudian más porque se intensifican o recursan hasta que las y los estudiantes adquieran los conocimientos”.

Para finalizar, completó: “Nadie estudia sola o solo: se establecen cuatro períodos más de intensificación y profundización de la enseñanza y el estudio. Se pueden intensificar hasta cuatro materias en total pendientes de aprobación de ciclos lectivos anteriores. A partir de la quinta materia pendiente, se definirá cuáles son las cuatro materias que se intensifican y cuáles se recursan”.

Cuáles son los principales cambios en la escuela secundaria en Buenos Aires

La reforma propuesta introduce una nueva forma de acreditación para valorar el esfuerzo y fomentar un mayor aprendizaje. Para ello, se introducen las siguientes modificaciones:

Acreditación por materia : La calificación se realiza por cuatrimestre y las materias se aprueban con una nota de 7 o más.

: La calificación se realiza por cuatrimestre y las materias se aprueban con una nota de 7 o más. No se recursan materias aprobadas : Aquellas materias que hayan sido aprobadas no necesitan ser recursadas.

: Aquellas materias que hayan sido aprobadas no necesitan ser recursadas. Intensificación o recursado de materias pendientes : Las materias que estén pendientes de aprobación se enseñan y estudian más intensamente, mediante intensificación o recursado, hasta que los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios.

: Las materias que estén pendientes de aprobación se enseñan y estudian más intensamente, mediante intensificación o recursado, hasta que los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios. Apoyo y acompañamiento constante: Se establecen 4 períodos más de intensificación y profundización de la enseñanza y el estudio, que consisten en períodos de 15 días al inicio y al final de cada cuatrimestre, en diciembre y febrero.

y acompañamiento constante: Se establecen 4 períodos más de intensificación y profundización de la enseñanza y el estudio, que consisten en períodos de 15 días al inicio y al final de cada cuatrimestre, en diciembre y febrero. Intensificación de hasta 4 materias: Los estudiantes pueden intensificar hasta 4 materias pendientes de aprobación de ciclos lectivos anteriores. A partir de la 5ta. materia pendiente, se definirá cuáles son las 4 materias que se intensificarán y cuál/es se recursará/n.

Si bien estas nuevas formas de calificación, evaluación y acreditación de las materias se aplicarán en marzo de 2025, en las próximas semanas se comenzará a trabajar con las escuelas del distrito para la correcta implementación de los cambios.